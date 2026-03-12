EE.UU. Avión militar estadounidense de reabastecimiento de combustible se estrelló en el oeste de Irak Un avión cisterna estadounidense militar, modelo KC-135 para recarga de combustible de aeronaves en vuelo, se estrelló en el oeste de Irak, informó el Comando Central de EEUU. No se informó sobre la tripulación o su condición.

Video EEUU informa que uno de sus aviones se estrelló en Irak; hay labores de rescate

Un avión militar estadounidense para reabastecimiento, modelo KC-1365 Stratotanker, se estrelló en el oeste de Irak, informó este jueves el Comando Central de Estados Unidos.

"El Comando Central tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense. El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Épica, y se están llevando a cabo labores de rescate", informó el Ejército en un comunicado.

Se explicó que dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. "Una de ellas se estrelló en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin incidentes".

El Comando Central aseguró que el suceso "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo".

Aunque no se informó sobre la condición de salud de la tripulación, o si había heridos o víctimas, el Ejército pidió "paciencia para recabar más detalles y ofrecer claridad a las familias de los militares".

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para comentar una situación en desarrollo, dijo a The Associated Press que el otro avión involucrado también era un avión cisterna KC-135.

El Stratotanker, con sus diferentes versiones, es manufacturadopor Boeing y ha estado en servicio desde la década de 1960.

La Fuerza Aérea de EEUU lo describe como un "activo único" que "mejora la capacidad de la Fuerza Aérea para cumplir su misión principal de alcance global" También proporciona apoyo de reabastecimiento aéreo a la Fuerza Aérea, la Armada, el Cuerpo de Marines y las aeronaves de naciones aliadas".