Empresas ya pueden ir por oro de Venezuela: Esto decidió el Departamento del Tesoro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, apenas se reunieron en Caracas

Este viernes 6 de marzo de 2026 se dio a conocer la decisión del Departamento del Tesoro para que empresas de Estados Unidos puedan explotar el oro de Venezuela.

Apenas el 5 de marzo de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reunieron en Caracas.

La reunión con autoridades de Venezuela abrió la puerta al restablecimiento de las relaciones diplomáticas luego de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.

¿Qué dice la decisión del Departamento del Tesoro?

Este viernes se dio a conocer que Estados Unidos levantó la sanción para explotar el oro de Venezuela. Estos son los puntos clave de la licencia general 51.

  • Permite a empresas comprar, transportar y revender oro de origen venezolano
  • Las operaciones pueden involucrar al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven)
  • Abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de oro.
  • Los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos.
  • Cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.
  • Los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Las relaciones diplomáticas con Venezuela recién se restablecieron, pues estaban fracturadas desde 2019, cuando Trump, en su primer mandato, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

