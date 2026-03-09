Donald Trump

Trump y Putin hablan por teléfono: ¿Qué dijeron sobre la guerra en Irán 2026?

Putin y Trump, hablaron por teléfono sobre la guerra en Irán y en Ucrania, reportaron agencias rusas.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El presidente Donald Trump tuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin para discutir la guerra en Irán y otros asuntos, según el Kremlin.

Putin y Trump, hablaron por teléfono este lunes 9 de marzo de 2026 sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin describió como "franca y constructiva", reportaron agencias rusas.

"Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana", reveló Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

Trump asegura que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada"

Previamente, en una entrevista, Trump, dijo que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

Trump añadió, en la entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

El presidente incluso dijo que está considerando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, por el que afirma, ya están transitando buques.

Ante estas declaraciones sobre la guerra en Irán, Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,50 % y llegó hasta los 47.740 enteros; el selectivo S&P 500 subía un 0,83 %, hasta las 6.795 unidades; mientras que el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,38 %, hasta los 22.695 puntos.

Donald Trump

