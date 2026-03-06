Noticias ¿Precio del dólar hoy en México? Así cotiza el peso este viernes 6 de marzo de 2026 El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México; factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el panorama económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado resulta clave para tomar mejores decisiones. Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día.

El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México. Factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el panorama económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, aquí te contamos cuál es el precio del dólar hoy, viernes 6 de marzo de 2026, en México.

Presión económica a latinos: EEUU quiere frenar China

Estados Unidos ha intensificado su presión sobre varios países de América Latina para frenar la creciente influencia económica de China en la región. En las últimas semanas, Washington ha impulsado diversas acciones como parte de su estrategia para recuperar su liderazgo en el hemisferio occidental.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este fin de semana en Miami a varios líderes latinoamericanos en una cumbre denominada “Escudo de las Américas”, orientada a fortalecer la cooperación regional y contrarrestar la presencia de Beijing.

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), la Casa Blanca considera que la influencia de China cerca de Estados Unidos representa un riesgo estratégico que podría inclinar el equilibrio global a favor de Beijing.

Aunque algunos países latinoamericanos ven oportunidades en una mayor inversión estadounidense, expertos señalan que China mantiene una ventaja importante al haber invertido durante años en sectores clave como infraestructura, logística, seguridad y tecnología.

Ante este escenario, según AP, analistas prevén que los gobiernos de la región opten por una postura pragmática, buscando aprovechar los beneficios de sus relaciones tanto con Estados Unidos como con China.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, viernes 6 de marzo de 2026, el dólar cotiza en 17.6770 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México ( Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación ( DOF).

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso mexicano refleja no solo las dinámicas internas de la economía nacional, sino también el impacto de las decisiones políticas y monetarias en Estados Unidos.

Estos factores permiten al dólar mantener estabilidad y recuperar terreno frente a otras divisas, mientras que el peso mexicano se mantiene atento a la evolución del entorno internacional.

