China ¿Por qué se desplomaron las acciones asiáticas en medio de guerra en Irán? Así, las bolsas de China y Corea del Sur Te contamos por qué los mercados asiáticos cayeron y cuántos puntos en medio de la guerra en Irán 2026

Residentes del sur de Florida podrían sentir en sus bolsillos el impacto del conflicto en Irán

Este miércoles 4 de marzo del 2026, los mercados asiáticos se desplomaron varios puntos, preocupando a inversionistas que temen que el precio del petróleo suba de nuevo.

Cabe señalar que los mercados mundiales están sumamente preocupados por el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán y cómo éste puede afectar la economía mundial.

A continuación te contamos por qué los mercados asiáticos cayeron y cuántos puntos.

¿Qué ocurrió con los mercados asiáticos?

Francis Lun, CEO de Venturesmart Asia, expresó que la “situación con Irán se está saliendo de control” y que el presidente de los Estados Unidos calculó “extremadamente mal”.

El Shanghai Composite (que es el principal indicador bursátil de China) cerró con 4,082.47 puntos, registrando una baja del 0.98% respecto al cierre anterior.

Kospi de Corea del Sur (Índice Compuesto de Valores Bursátiles) cayó 12,1 % hasta 5.093,54 por las preocupaciones de seguridad energética. Por parte de Samsung, sus acciones cayeron un 11,7 % y SK Hynix pasó un 9,6 %.

En el caso de la Bolsa de Corea, cayó un 8% y más tarde bajó casi un 14%, por lo que suspendió temporalmente el índice de Kospi.

Corea del Sur, Japón y Taiwán, su economía depende de las importaciones del combustible y gas natural, por lo que las interrupciones en el tráfico en el estrecho de Ormuz los han afectado.

En Tokio, el Nikkei 225 (indicador bursátil) retrocedió un 3,9% hasta 54.059,47. Por otro lado, Australia, el S&P/ASX 200 descendía un 1,9 % hasta 8.901,20.

En el caso de Taiex de Taiwán, perdió un 4,4% y las acciones en Bangkok se hundieron un 8%. El S&P 500 cerró con una pérdida del 0,9% el martes, en 6.816,63, después de llegar a caer hasta un 2,5% por la preocupación de que la guerra dañe la economía.

Caída histórica: La Bolsa de Valores pierde mil puntos por la incertidumbre en el Medio Oriente

Trump anuncia seguros contra riesgos políticos

Tras el aumento de precio en el crudo, el presidente de los Estados Unidos, ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, brindar un seguro contra riesgos y garantías en todo el comercio marítimo.

“Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, lo antes posible”, dijo Trump.