Bitcoin se dispara y alcanza su nivel más alto en un mes en medio de conflicto en Medio Oriente; así cotiza la criptomoneda

La principal criptomoneda del mercado se disparó hoy un 5.6%, superando la barrera de los 73,000 dólares y alcanzando un máximo de un mes.

Tras una semana de extrema volatilidad marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, el bitcoin ha protagonizado un sorpresivo rebote este miércoles 4 de marzo de 2026.

Tras haber caído por debajo de los 63,000 dólares luego de los primeros ataques el pasado fin de semana, la principal criptomoneda del mercado se disparó hoy un 5.6%, superando la barrera de los 73,000 dólares y alcanzando un máximo de un mes.

Este movimiento coincide con el quinto día de operaciones militares intensas en la región y el impacto físico reportado en infraestructuras tecnológicas clave, incluidos centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

¿Por qué subió el bitcoin?

Analistas financieros y reportes de mercado identifican tres factores principales para este ascenso:

  1. Resiliencia institucional: A pesar del pánico inicial que causó liquidaciones por 300 millones de dólares el lunes, los ETF de bitcoin en EEUU registraron entradas netas positivas de más de 800 millones de dólares la semana pasada, lo que indica que los inversores institucionales están comprando las caídas.
  2. Debilidad del "safe-haven" tradicional: Aunque el oro físico alcanzó máximos históricos de 5,400 dólares, hoy experimentó una corrección, mientras que bitcoin atrajo capital de inversores que buscan movilidad financiera ante posibles controles de capital o sanciones internacionales derivadas de la guerra.
  3. Optimismo tras el "shock": Tras la noticia de la muerte del líder supremo de Irán y el despliegue de la operación "Southern Spear" por parte de la administración Trump, algunos operadores apuestan a que el impacto económico será limitado a menos que se interrumpan permanentemente las rutas de suministro de energía.

Contexto geopolítico y riesgo inflacionario

El despliegue de aeronaves HC-130J Combat King II en Puerto Rico y las tensiones en el Estrecho de Ormuz han disparado el petróleo crudo por encima de los 78 dólares por barril.

Los expertos señalan que una guerra prolongada impulsará la inflación global, lo que podría obligar a la Reserva Federal (Fed) a mantener tasas de interés altas, un escenario que históricamente frena el crecimiento de las criptomonedas a largo plazo.

