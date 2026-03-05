Noticias ¿A cómo está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este jueves 5 de marzo de 2026 El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano refleja no solo las dinámicas internas de la economía nacional, sino también el impacto de las decisiones políticas y monetarias en Estados Unidos

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer e l tipo de cambio del día. El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado resulta clave para tomar mejores decisiones.

El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México. Factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el panorama económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, aquí te contamos cómo se encuentra el contexto económico y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 5 de marzo de 2026, en México.

Guerra en Irán sacude economía global

El conflicto en Medio Oriente, originado por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán -denominada Operación Fuerza Épica- está poniendo nuevamente a prueba la estabilidad de la economía mundial, señaló este jueves la directora del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Kristalina Georgieva.

De acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), la titular del FMI advirtió que, si el enfrentamiento se prolonga, podría tener repercusiones en los precios internacionales de la energía, afectar la confianza de los mercados y frenar el crecimiento económico.

Además, alertó que también podría presionar al alza la inflación y generar nuevos retos para los responsables de diseñar políticas económicas en todo el mundo, más allá del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Si este conflicto se prolonga, podría afectar los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", aseguró Georgieva.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, jueves 5 de marzo de 2026, el dólar cotiza en 17.5445 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México ( Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación ( DOF).

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano refleja no solo las dinámicas internas de la economía nacional, sino también el impacto de las decisiones políticas y monetarias en Estados Unidos.

Estos factores permiten al dólar mantener estabilidad y recuperar terreno frente a otras divisas, mientras que el peso mexicano se mantiene atento a la evolución del entorno internacional.

