¿Por qué difícilmente un candidato pueda celebrar su victoria la noche de las elecciones presidenciales?: esto verificamos

Que no haya un ganador proyectado el 5 de noviembre no es señal de problemas o fraude.

En un escenario reñido, como el que las encuestas han predicho para la elección de este martes 5 de noviembre, muy difícilmente un candidato presidencial pueda declararse ganador el mismo día de las elecciones –o los medios puedan proyectar claramente al vencedor de los comicios.

El gran volumen de votos anticipados (tanto por correo como en persona) y los distintos procedimientos establecidos por cada estado para contabilizar las boletas (ya que no existe un organismo nacional centralizado que los unifique), son algunos de los aspectos clave que generalmente impiden que se conozca el nombre del presidente electo inmediatamente después del cierre de las mesas electorales.

Sin embargo, como explica esta nota de nuestro aliado FactCheck.org, que no haya resultados el mismo día de la elección en ningún caso es indicativo de que exista un problema o de que se pueda estar fraguando “un fraude”, como se ha desinformado en ocasiones anteriores. Simplemente es una señal de que la contienda ha estado muy reñida y de que se necesitan contar más votos para poder dar resultados.

Los resultados que se conocen la noche electoral nunca son definitivos

Los grandes medios del país, con Associated Press (AP) a la cabeza, son los encargados de dar los resultados iniciales tras el cierre de los primeros centros de votación, basándose en conteos extraoficiales de las autoridades electorales, encuestas, otros datos recolectados in situ y en las reglas y procedimientos electorales de cada estado.

Por ejemplo, AP explica que sólo declara un vencedor cuando tiene la certeza de que el candidato contrario ya no tiene forma de ganar. Para la contienda presidencial, puede que esto no ocurra la noche de las elecciones: en 2020, AP nombró ganador a Joe Biden cuatro días después de la votación.

En todo caso, esos resultados –aunque generalmente fiables– no son definitivos ni oficiales. Los oficiales nunca han sido dados a conocer el día de la elección, sino varios días o semanas después, como explica el Centro para la Innovación e Investigación en Elecciones (CEIR, por sus siglas en inglés).

El volumen de votos anticipados importa

El voto anticipado se ha generalizado en los últimos procesos electorales y, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 82 millones de personas ya habían sufragado antes de la jornada de este 5 de noviembre, bien sea por correo (37.7 millones) o en persona (44.9 millones).

El Centro de Políticas Bipartidistas señala que “el aumento en la votación por correo puede significar que se tenga que esperar más para conocer los resultados finales; pues contar boletas por correo requiere de tiempo y recursos adicionales. Mientras que la elegibilidad de quienes votan en persona puede ser verificada en las mesas y sus papeletas pueden ser contabilizadas en tiempo real, los votos por correo requieren capas adicionales de procesamiento, verificación y tabulación”.

Las leyes que regulan el conteo en cada estado son diferentes

El conteo de los votos, especialmente de aquellos emitidos de forma anticipada, puede comenzar en distintos momentos, según la legislación de cada uno de los estados: antes del día de la elección, a partir de que inicie la jornada electoral o al finalizar las votaciones en persona.

Esas diferencias, así como las que existen respecto a las fechas límite para la recepción de boletas por correo o provenientes del extranjero (que algunos estados aceptan incluso varios días después de la jornada electoral), son otra de las razones por las que no suele haber resultados claros –ni extraoficiales ni oficiales– inmediatamente después de cerradas las mesas. Y mucho menos en casos en los que se proyecta una carrera ajustada.

A continuación, repasamos los procedimientos de conteo de votos de los siete estados pendulares, que se espera sean clave para definir la elección presidencial 2024, destacando los pasos que en cada caso pueden agilizar o retrasar más la obtención de resultados finales.

Un análisis de nuestro aliado Brennan Center for Justice explica que para los comicios de este 5 de noviembre, las autoridades de Michigan –uno de los estados pendulares– facilitaron el proceso de conteo respecto a las elecciones de 2020, por lo que se puede esperar que entreguen resultados con mayor agilidad, pero en otros estados clave se han mantenido trabas o incluso se han añadido pasos adicionales que pueden retrasar más el proceso.

En Arizona, por ejemplo, aunque se pueden comenzar a procesar los votos anticipados previamente, muchas personas esperan al día de la elección para depositarlos y esto suele retrasar el conteo. Además, se añadió un paso adicional que requiere la contabilización y reporte de la cantidad de votos por correo depositados el día de la elección antes de procesarlos y tabularlos, lo que podría alargar aún más los tiempos.

En Pensilvania, un estado clave entre los pendulares por ser el que mayor cantidad de votos electorales aporta (19) de los siete, las boletas enviadas por correo solo pueden ser abiertas a partir de la mañana de la jornada electoral y, además, la identidad del sufragante debe ser comprobada antes de contarlas. En 2020, el estado recibió una cantidad sin precedentes de boletas por correo (en medio de la pandemia), por lo que la experiencia y la adquisición de nuevas máquinas tabuladoras en algunos condados podría facilitar el conteo, pero los votos provenientes del extranjero –por ejemplo— pueden llegar hasta el 12 de noviembre y aún ser tomados en cuenta para los resultados definitivos.

Nevada, otro estado péndulo que permite el conteo de los votos anticipados antes de la jornada electoral, puede sin embargo ver retrasos en el reporte de sus resultados definitivos porque acepta votos por correo hasta cuatro días después del día de votación (el 9 de noviembre). Especialmente si la elección es muy cerrada, esto puede representar un atraso importante.

En tanto, en Georgia, otro estado pendular, este análisis de nuestro aliado Brennan Center for Justice explica que el propio secretario de estado ha advertido que los resultados podrían retrasarse por una serie de nuevas regulaciones introducidas por la legislatura estatal que, entre otras cosas, exige que los trabajadores electorales abran las cajas tras el cierre de las mesas y cuenten manualmente el número de boletas antes de volver a sellarlas y procesar los sufragios.

El mismo análisis del Brennan Center for Justice señala que nuevos requisitos en Carolina del Norte también podrían hacer más lento el conteo y la obtención de resultados en este estado péndulo. Mientras que en Wisconsin el retraso podría provenir de que, además de ser uno de los estados donde solamente se pueden contar los votos anticipados a partir del mismo día de la elección, en Milwaukee –su ciudad más grande– todos los votos anticipados deben ser contabilizados en una instalación centralizada.

Los posibles recuentos

Otro factor a considerar en caso de una elección reñida son los recuentos, pues estados pendulares como Arizona, Michigan y Pensilvania automáticamente abren procesos de recuento si los resultados son muy ajustados (con diferencia de 0.5% o menos entre dos candidatos en el caso de Arizona y Pensilvania, y cuando haya menos de 2,000 votos de diferencia en el caso de Michigan).

Mientras que en Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, son los candidatos quienes pueden solicitar recuentos en caso de resultados reñidos.

