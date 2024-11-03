Paso a paso: te explicamos el riguroso proceso con el cual la agencia AP declara a los ganadores en las elecciones en EEUU

Video Los siete estados ‘péndulo’: cuáles son y por qué son decisivos en estas elecciones

En unas elecciones en Estados Unidos en las que encuestas apuntan a un resultado sumamente cerrado en estados cruciales, es importante para Univision Noticias explicar el proceso que realiza nuestra principal fuente, la agencia de noticias AP, para proyectar a los ganadores.

En lugar de depender de numerosas fuentes o de tecnología vulnerable, los reporteros locales que conforman la red de AP en los 50 estados tienen conocimiento de primera mano sobre sus territorios, gracias a relaciones cultivadas con secretarios de condado y otros funcionarios locales. Estos colaboradores recopilan los votos en el ámbito local.

AP también recopila resultados de las páginas web de condados y estados, y la información que los estados difunden vía electrónica.

La noche de las elecciones en Estados Unidos, las personas en AP encargadas de declarar ganadores en cada estado disponen de abundante información adicional suministrada por el equipo de investigación electoral. Esto incluye datos demográficos, le cantidad de votos por correo y temas políticos que pudieran afectar el resultado de las contiendas en las que ellos deben declarar un ganador.

Las personas encargadas de declarar ganadores en cada estado forman parte del 'Equipo de decisión de AP', el cual declaró ganadores en más de 7,000 contiendas en las elecciones generales de 2020.

El proceso de contar los votos en las elecciones de EEUU

1. Recopilar los votos

Los reporteros electorales recopilan los montos de votos en el ámbito local, consultando a secretarios de condado durante la noche. También monitorean sitios web del gobierno donde funcionarios electorales publican los votos totales.

2. Ingresar los resultados

Los reporteros electorales entregan los resultados a un encargado de llevarlos al sistema electoral de AP. Estos llamados transcriptores también agregan resultados procedentes de fuentes oficiales en la web y monitorean reportes automatizados que suministran los funcionarios electorales.

3. Verificar... una y otra vez

Los resultados son verificados de forma extremadamente rigurosa, porque el objetivo es que lo que publique AP sea completamente fidedigno. En 2020, AP tuvo una eficiencia del 99.9% en contiendas a lo largo de Estados Unidos y del 100% al declarar los ganadores en cada estado de la elección presidencial y de las contiendas para el Congreso.

4. Anunciar los resultados rápidamente

Los resultados se envían a los clientes de AP, quienes los difunden durante transmisiones en vivo y en internet. Los resultados se actualizan durante la noche y los días posteriores a la jornada electoral, hasta que se declara un ganador en cada contienda y los funcionarios estatales certifican el resultado final.

¿Cómo transcurre el Día de la Elección?

Desde antes de que amanezca y hasta que el conteo ha terminado semanas después del día de las elecciones, miles de periodistas de AP trabajan sin pausa para reportar los resultados de la elección general de Estados Unidos.

Los reporteros políticos pasan el día con candidatos y entrevistando a votantes. Los reporteros electorales y los tabuladores también trabajan en conjunto para reunir los resultados de miles de oficinas electorales en los condados y mesas de votación de costa a costa, y el 'Equipo de decisión de AP' usa esos resultados para declarar ganadores en elecciones para diferentes cargos.

Por su parte, ingenieros y técnicos monitorean los sistemas y se aseguran de que los resultados son transmitidos sin retrasos a los clientes en todo el planeta. Todo es parte de un plan minucioso diseñado para reportar con velocidad y precisión los resultados electorales de toda la nación.

¿Cómo AP recopila los votos?

Antes de que cierren las mesas, más de 4,000 reporteros electorales llegan a las oficinas electorales y centros de votación de los condados. Cuando las primeras mesas cierran, los reporteros estarán listos para compartir los resultados desde el interior del recinto donde cuentan las papeletas, y llamarán para comunicar los votos totales tan pronto estén disponibles.

En total, el día de las elecciones en Estados Unidos hay un reportero electoral de AP en casi todas las oficinas de condados del país.

Cerca de 1,000 tabuladores responderán las llamadas de los reporteros electorales y guiarán a cada uno durante un proceso minucioso diseñado para ingresar de manera rápida y precisa los totales de cada candidato en el sistema de AP.

Los tabuladores les harán preguntas a los reporteros para verificar la precisión del conteo. Les preguntarán si hubo algún problema en su condado y si por alguna razón las cifras lucen inusuales.

El sistema para reportar resultados electorales incluye una serie de verificaciones automáticas de calidad que interrumpen a los tabuladores si algún dato reportado luce erróneo, y requieren confirmar las cifras si son inconsistentes o improbables desde el punto de vista estadístico.

Debido a que muchos condados y estados muestran los resultados electorales en sus páginas web, otro grupo de tabuladores monitorea esos sitios web e ingresa los resultados en el mismo sistema.

AP también recoge resultados suministrados directamente por funcionarios electorales, y usa herramientas automáticas para detectar y recoger resultados de páginas web oficiales pertenecientes al gobierno.

La meta de AP es tener al menos dos, y en muchos casos tres o más fuentes, de votos totales en cada condado. Esas fuentes múltiples sirven como respaldo y para verificar que los votos totales a reportar son los correctos.

¿De qué otra manera AP verifica que el conteo es preciso?

En cada paso del proceso, los reporteros electorales y tabuladores usan mecanismos incluidos por AP para verificar las cifras. Y, luego, los votos totales que los tabuladores ingresan al sistema son verificados nuevamente por docenas de pruebas automáticas que analizan las cifras desde diferentes ángulos, en busca de discrepancias o inconsistencias.

Por ejemplo, si un tabulador intenta ingresar un voto total de un candidato que sea mayor que el número de votantes inscritos en un condado, el sistema lo obligará a parar y verificar las cifras.

Cada vez que un tabulador ingresa totales que muestran una disparidad significativa respecto a patrones previstos o las tendencias históricas de un condado, el sistema le pedirá confirmar con un supervisor si las cifras que tienen son correctas.

De manera separada, el equipo de investigadores y analistas de control de calidad de AP va monitoreando los resultados a medida que ingresan al sistema, en busca de anomalías, y usan herramientas sofisticadas y estadísticas para garantizar que AP reporta conteos precisos y veraces. Reciben un alerta cada vez que un nuevo candidato toma la delantera en una contienda, por ejemplo, y luego verifican que el candidato está al frente por razones legítimas.

¿Qué ocurre si surgen problemas técnicos?

Cada pieza del sistema de AP para reportar resultados electorales tiene un mecanismo de respaldo que permite a AP seguir contando los votos en caso de una falla técnica. Si uno o más sistemas colapsan, automáticamente se activa el sistema de respaldo. Estos sistemas son sometidos a pruebas extensas.

¿Cómo AP reporta el voto previsto?

Una de las preguntas más frecuentes es: “¿Cuántos votos quedan por contar?”. AP busca responder esa pregunta al reportar un estimado del porcentaje de votos contados junto a los votos totales.

El proceso comienza estimando el total de votos que se esperan en un estado a partir de varios factores, tales como la participación en elecciones recientes y detalles sobre el voto anticipado. Eso sirve de referencia respecto a la participación en la elección previa.

A medida que más estados expanden el voto anticipado y por correo, los detalles sobre el voto temprano cobran más importancia para establecer el estimado inicial. Esto porque proporciona una referencia estadística para la elección actual y ayuda a elaborar estimados más precisos desde el inicio.

En algunos estados, los funcionarios electorales también le informan a AP cuántas personas votaron en persona el día de las elecciones. Una vez que las mesas cierran y comienzan a llegar resultados, AP puede refinar el estimado todavía más con datos reales.

El reporte de votos previstos es solamente un estimado. Fluctuará a medida que avanza la tabulación de votos y se va conociendo la cantidad de personas que votaron.

¿Cómo funcionan los reportes de las jurisdicciones electorales?

En algunos estados, el porcentaje correspondiente al reporte de las jurisdicciones es un estimado acertado de la cantidad de votos que se han contado, especialmente en esos estados que no reportan por separado los votos anticipados y los votos efectuados el día de las elecciones. AP usa los reportes de jurisdicciones como una referencia que ayuda a estimar la cantidad de votos que quedan por contar.

En otros estados, sin embargo, el porcentaje de los reportes de jurisdicciones puede ser engañoso. En algunas jurisdicciones, las autoridades electorales pueden reportar que todos los votos anticipados corresponden a una sola jurisdicción. Un distrito electoral también puede inicialmente difundir algunos, pero no todos, los resultados, lo que significa que aún pueden restar votos por contar en un distrito ya tabulado.

Por eso es posible que más votos se agreguen aún cuando un 99% de las jurisdicciones han reportado. Esta situación es más frecuente en contiendas en las que los votos por correo se aceptan y cuentan después del día de las elecciones. No es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en un reto mayor debido a la expansión del voto anticipado durante la pandemia del coronavirus en 2020.

En todas las contiendas tabuladas, AP proporciona detalles sobre los reportes de las jurisdicciones. Pero AP considera que el estimado de votos por realizarse ofrece la mejor referencia de cuántos votos quedan por contar, por lo que esa es la cifra que AP usa en sus mapas electorales y en sus noticias, para describir la situación de cada contienda.

¿Cuándo AP comienza a publicar los resultados?

AP comienza a reportar los resultados tan pronto como están disponibles el día de las elecciones, lo cual puede ser a la hora que cierren las mesas en un estado.

La hora del cierre de mesas varía de estado a estado y algunos estados tienen varias horas de cierre de mesas dependiendo de cuántos husos horarios tienen en su territorio.

Es tradición en algunos pueblos pequeños en New Hampshire, tales como Dixville Notch y Millsfield, abrir las mesas a las 12:00 am (hora de la Costa Este) el día de las elecciones y reportar sus resultados justo después de que haya votado el último residente, mucho antes de que New Hampshire difunda sus resultados estatales.

AP reporta el voto de Dixville Notch y Millsfield tan pronto está disponible y luego espera a que las mesas del resto del país cierren durante la noche.

¿Cómo afecta al conteo de votos la modificación de los distritos legislativos?

Cada 10 años (y en ocasiones de forma más frecuente debido a impugnaciones legales), los límites de los distritos en la Cámara de Representantes y en las asambleas legislativas de todo el país se modifican para reflejar los resultados del más reciente censo estadounidense. AP reporta los votos totales y muestra las cifras de votos en mapas y otros gráficos, reflejando los límites actualizados de cada distrito.

En algunos estados, las modificaciones a los distritos son mínimas. En otros, son necesarios mapas completamente nuevos para registrar que se agregó un escaño por el aumento de la población. Eso significa que en otros estados, un nuevo mapa es necesario para reflejar la eliminación de un distrito. Esto puede provocar confusión cuando un funcionario en ejercicio debe ajustarse a los límites de nuevo distritos legislativos.

Un funcionario en ejercicio puede buscar la reelección en un distrito con límites y nombre distintos al que tenía en la elección previa, antes de que ocurriera el proceso de redefinición de distritos. Así que es posible que una contienda incluya a dos o más funcionarios en ejercicio.

¿Por qué los resultados electorales pueden fluctuar durante la noche de la elección?

Las elecciones en Estados Unidos pueden ser confusas. Los votantes sufragan en docenas de maneras diferentes en más de 10,000 jurisdicciones a lo largo del país y funcionarios electorales difunden resultados en cientos de mecanismos diferentes.

Los votantes son humanos, y también lo son las personas que reúnen los totales y quienes los tabulan. Ocasionalmente cometen errores. Esos errores son detectados casi siempre en cuestión de minutos. Algunas veces, en cuestión de segundos. Es raro que un error permanezca durante varias horas.

AP emplea docenas de control de calidad sobre los resultados que recoge y tabula, y con frecuencia, puede detectar errores e informa a autoridades electorales locales sobre una cifra inusual antes de publicarla. Pero ocasionalmente, un error de buena fe se le cuela a los funcionarios electorales y a la AP. La misión de AP es corregir esos errores tan pronto se identifiquen.

