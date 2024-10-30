Pensilvania: el crucial estado péndulo en el que el resultado de las elecciones se hará esperar

De los siete estados indecisos que podrían decidir el resultado de las elecciones, Pensilvania capta la mayor atención porque es el que más votos electorales aporta, 19. Y porque las encuestas asoman un panorama tan reñido que la victoria es accesible tanto para Kamala Harris como para Donald Trump.

Ambos candidatos han dedicado innumerables visitas a este estado, cuya población incluye un 12,7 por ciento de afroestadounidenses y un 6 por ciento de latinos.

Desde que el presidente Joe Biden retiró su candidatura presidencial a fines de julio, los demócratas han gastado 159 millones de dólares en propaganda electoral en ese estado, mientras que los republicanos le han destinado 121 millones de dólares, según reporte reciente de la firma AdImpact.

Los votantes de ese estado habían favorecido a los candidatos demócratas durante cinco elecciones consecutivas hasta que Trump revirtió la tendencia en 2016, cuando se impuso por apenas 45.000 votos. Y cuatro años después, Biden trajo nuevamente a Pensilvania a la columna azul al imponerse por casi 80.000 votos.

Es un estado que ha votado por el ganador de cada elección presidencial desde Barack Obama en 2008. Y los condados Erie y Northampton, en extremos opuestos del estado, pueden aportar pistas la noche de la elección, porque son dos de solo 10 condados en los siete estados indecisos que votaron por Trump en 2016 y por Biden en 2020.

La espera por los resultados electorales en Pensilvania

Pero a pesar de su importancia, todo parece indicar que el resultado en Pensilvania no estará disponible la misma noche de la elección.

De hecho, en 2020 fue necesario esperar cuatro días para conocer que Biden se había alzado con la victoria.

Pero esos comicios fueron peculiares porque ocurrieron en medio del confinamiento por el coronavirus y, para evitar los contagios, las autoridades permitieron por primera vez votar por correo sin necesidad de presentar una justificación.

De los casi 7 millones de sufragios depositados en Pensilvania durante la elección presidencial de 2020, cerca de 2,6 millones fueron por correo, una cantidad sin precedentes. Y los funcionarios electorales se encontraron, por primera vez, ante la tarea formidable de contar esa gran cantidad contrarreloj.

La ley estatal estipula que los votos por correo solo pueden comenzar a abrirse a las 7 de la mañana del día de la elección. Una vez abiertos, debe ser verificada la identidad del votante antes de contarlo.

Así que los votos en persona serán contados más rápidamente, porque en esa modalidad el propio votante introduce su papeleta en las máquinas tabuladoras, y el voto se cuenta de manera automática.

¿Y cúando se conocerán los resultados de Pensilvania?

No hay manera de saber cuánto tardará en conocerse el resultado este año. Pero Alauna Saparfour, profesora de ciencias políticas en Gettysburg College, ve indicios de que la espera podría ser más breve este año.

Uno de ellos es que “una proporción menor de votantes decidió votar por correo en las elecciones de medio término de 2022 comparado a la elección general de 2020, y la tendencia probablemente se mantenga en 2024”, escribió Saparfour en la página web The Conversation.

Hasta el 29 de octubre, fecha límite para solicitar boletas para votar por correo, el total de solicitudes era de 2,1 millones. Las juntas electorales contarán los votos por correo que hayan recibido al cerrar las mesas de votación a las 8 de la noche del 5 de noviembre. Los procedentes desde el extranjero podrán llegar hasta el 12 de noviembre.

Otro factor mencionado por Saparfour es que la experiencia de 2020 ayudará a las autoridades a contar votos más rápidamente. Varios de los 67 condados han obtenido nuevas máquinas tabuladoras que les permitirá abrir los sobres más rápido.

Los resultados iniciales que anunciarán la noche del 5 de noviembre corresponderán a votos por correo, y horas después los reportes serán una mezcla de votos por correo y en persona. Según la agencia de noticias AP, a partir del 6 de noviembre los reportes corresponderán principalmente a los votos por correo.

En términos generales, los votos por correo suelen favorecer a los demócratas y los votos en persona a los republicanos.

Los recuerdos de las elecciones de 2020

En 2020, Biden logró una ventaja inicial con los primeros votos reportados al cerrar las mesas a las 8 de la noche. Unas dos horas después, Trump pasó a la delantera.

Y ya en la madrugada del miércoles, Trump aventajaba a Biden por casi 700.000 votos, pero la brecha fue reduciéndose gradualmente a medida que se tabulaban más votos por correo. Biden finalmente se apoderó del liderato definitivamente el viernes por la mañana.

Al Schmidt, el principal funcionario electoral en Pensilvania, está consciente de que la larga espera puede alimentar suspicacias, especialmente tras las denuncias infundadas de fraude electoral que surgieron en 2020.

Y por eso, Schmidt envió un mensaje al electorado.

“2020 no estuvo realmente reñido. Y por eso creo que estas teorías han sido tan jaladas de los pelos, porque no estamos hablando de uno o dos votos”, dijo Schmidt a la National Public Radio.

Si la brecha entre ambos candidatos es menor a medio punto porcentual, la ley exige un reconteo automático.