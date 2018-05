ICE le pide al Congreso fondos para aumentar un 28.3% su capacidad de detenciones en el 2019

“Estos números proporcionarían el espacio de detención adecuado para las actividades de cumplimiento y garantizarían el final de la política del ‘catch and reléase’ (captura y liberación) y “legalizar los arrestos”, dijo.

La estrategia

Peticiones de asilo falsas

Mencionó que, en general, “el número de extranjeros ilegales encontrados en la frontera aumentó más del 200% en comparación con el mismo período del año pasado”, pero no explicó qué significa el término “encontrado” y si los individuos fueron arrestados, pidieron asilo o fueron deportados del país.

También mencionó que el número de niños extranjeros no acompañados encontrados “ aumentó más de un 800% ” y el número de familias encontradas “aumentó más del 680%”, pero no especificó a partir de qué año.

Pese a los aciertos, Homan dijo al comité que “nuestra capacidad para eliminar a quienes vienen ilegalmente no puede mantener el ritmo de esta afluencia, a menos que hagamos una serie de cambios clave para cerrar las lagunas existentes en el sistema ”.

Los cambios que pide

La petición agrega una ley que ponga fin a la política del 'catch and release', por ahora suspendida por una orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de abril y publicada en el Registro Federal el 13 del mes pasado.

Además de fondos para aumentar el número de camas, Homan pidió que el Congreso legisle y convierta en obligatoria la detención “de delincuentes condenados y una solución legislativa para la decisión judicial de Zadvydas versus Davis”, un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2001 que sostiene que ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.