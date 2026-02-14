Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ICE prevé aumentar a 92,000 camas la capacidad de alojamiento de detenidos antes de noviembre de 2026 En un documento publicado el viernes se revelaron detalles, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos adquiere discretamente almacenes para convertirlos en centros de detención y procesamiento de migrantes indocumentados

Las autoridades migratorias estadounidenses planean aumentar significativamente el número de inmigrantes que pueden retener para finales de 2026, destinando más de 38,000 millones de dólares a la adquisición y renovación de centros de detención, según documentos gubernamentales publicados este viernes por la gobernadora republicana de New Hampshire, Kelly Ayotte.

Esta medida aumentaría la capacidad de alojamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a 92,600 plazas, ya que se prevé un aumento de las "operaciones de control y detenciones en 2026".

Los datos más recientes indican que más de 75,000 inmigrantes estaban detenidos por ICE a mediados de enero —en medio de informes sobre el hacinamiento en los centros de detención—, frente a los 40,000 que había cuando Trump asumió el cargo un año antes, según datos federales publicados la semana pasada.

La administración Trump está impulsando una controvertida campaña de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Ha estado ampliando la capacidad de alojamiento con el objetivo de albergar a casi 100,000 personas bajo custodia.

Se contempa que ICE adquirirá y renovará ocho "centros de detención a gran escala" y 16 "centros de procesamiento" para finales del año fiscal, según un documento titulado "Iniciativa de reestructuración de los centros de detención del ICE".

En los centros de gran escala se prevé alojar entre 7,000 y 10,000 detenidos durante períodos que, en promedio, son inferiores a 60 días. Para los centros de procesamiento regional se calcula una población de 1,000 a 1,500 detenidos, cuya permanencia promedio sería entre 3 a 7 días.

La agencia también compraría "10 instalaciones existentes 'llave en mano' en las que el ICE... ya opera", según el documento, que añade que los 38,300 millones de dólares del proyecto provendrían de los fondos disponibles en la ley de gastos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobada el año pasado.

Galpones comprados en cinco estados

El documento recientemente publicado hace referencia a "instalaciones no tradicionales" y se produce después de que el ICE haya comprado discretamente al menos siete galpones —algunos de más de un millón de pies cuadrados— en las últimas semanas en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas.

Las compras de almacenes en seis ciudades se frustraron cuando los compradores decidieron no vender bajo la presión de los activistas. Sin embargo, hay otras operaciones inminentes en lugares como Nueva York, donde autoridades locales y legisladores han rechazado la puesta en marcha de centros de detención migratoria.

Los funcionarios municipales suelen no poder obtener detalles del ICE hasta que se cierra la venta de la propiedad.

Las tensiones salieron a la superficie después de que el director interino del ICE, Todd Lyons, declarara el jueves que el Departamento de Seguridad Nacional "ha trabajado con la gobernadora Ayotte" y le ha proporcionado un resumen del impacto económico.

Ayotte dijo que esa afirmación "simplemente no era cierta" y que el resumen se envió horas después de que Lyons testificara.

El documento se refiere erróneamente a los "efectos en cadena para la economía de Oklahoma" y a los ingresos generados por las ventas estatales y los impuestos sobre la renta, ninguno de los cuales existe en New Hampshire.

"Los comentarios del director Lyons de hoy son otro ejemplo del preocupante patrón de problemas que presenta este proceso", afirmó Ayotte. "Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional siguen sin proporcionar ningún detalle sobre sus planes para Merrimack, por no hablar de informes o estudios".

Instalaciones operando para noviembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, no respondió a las preguntas sobre los comentarios de Ayotte ni sobre el nuevo documento.

Sin embargo, ya había confirmado anteriormente que estaba buscando más espacio para detenciones, aunque se opuso a que se denominaran "galpones" o "almacenes" a los centros, afirmando en un comunicado que serían "instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplirían con nuestros estándares habituales de detención".

La AFP ya ha informado anteriormente sobre denuncias de negligencia médica, alimentos insalubres y condiciones duras en un centro de detención del ICE en Texas.

El ICE tiene previsto que las nuevas instalaciones estén operativas para el 30 de noviembre.