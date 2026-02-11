Deportaciones Senadores demócratas denuncian 'crueldad' en el trato del gobierno a menores no acompañados Un grupo de 11 senadores demócratas enviaron una carta a altos funcionarios del gobierno de Trump y fijan plazo para conocer la política oficial sobre el trato hacia miles de menores no acomnpañados (UAC). Hasta ese momento, unos 2,000 niños, la mayoría originarios de Guatemala, se encontraban bajo cuidado del DHS en decenas de centros con procesos de inmigración pendientes.

Un grupo de 11 senadores demócratas denunciaron este miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “tienen la intención de detener y expulsar a niños del país sin tener en cuenta las protecciones constitucionales o legales”, un plan que forma parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del presidente Donald Trump.

En una carta dirigida a Pan Bondi, fiscal general; Kristi Noem, secretaria del DHS; Tood Lyons, director interino de ICE; Daren K. Margolin, director de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EIOR); y Robert F. Kennedy, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), los legisladores instan al gobierno “detener las medidas de cumplimiento de la ley contra menores y a desarrollar políticas para protegerlos”.

“Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha perseguido sistemáticamente a los menores migrantes no acompañados para su deportación. El año pasado, el DHS llegó al extremo de intentar deportar a un grupo de menores no acompañados a Guatemala en plena noche, sin el más mínimo debido proceso”, se lee en la misiva.

A finales de agosto del año pasado, el DHS intentó deportar a 10 niños entre 10 y 16 años a Guatemala, a pesar de que los menores habían dicho a los jueces que ventilaron sus casos que tenían miedo de volver a su país, de acuerdo con una demanda. Cuando los menores se encontraban a bordo de un avión en el que iban a ser expulsados, una jueza federal impidió la deportación y exigió garantías para que permanezcan en centros de acogida hasta que se emita una decisión permanente.

En julio del año pasado el DHS dijo en un comunicado que Noem se encontraba liderando los esfuerzos “para rescatar y detener la explotación de los 300,000 Niños no Acompañados (UAC) que la Administración Biden perdió o asignó a patrocinadores no verificados”.

Según el DHS, “a muchos de los niños que cruzaron la frontera sin compañía se les permitió ser asignados a patrocinadores que, en realidad, eran contrabandistas y tratantes sexuales”. Y que la Administración había localizado a esa fecha “a 13,000 de estos niños”.

El ministerio, sin embargo, no aportó evidencias que confirmaran las acusaciones de pérdida o de abusos.

Cabe señalar que durante la Administración Biden (2021-2025), la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) registró 315,949 detención de Menores no Acompañados, mientras que durante la primera Administración Trump (2017-2021) se registraron 326,875 detenciones (3,45% más que los arrestos ocurridos durante el gobierno de Biden).

Detenciones bajo engaño

Ante este escenario, el grupo de senadores demócratas señala que la administración “también ha detenido a un número cada vez mayor de menores no acompañados, ha enviado agentes a los hogares de los niños liberados, ha engañado a niños con pagos para que se autodeporten y ha multado a los menores con elevadas tarifas”.

“Las crueles acciones de la administración han puesto en grave peligro a los menores no acompañados y han exacerbado el miedo en un grupo ya de por sí vulnerable”, apuntan. E instan a los funcionarios “a que detenga las medidas de control erróneas contra los menores y desarrolle políticas destinadas a proteger a esta comunidad vulnerable”.

Los senadores también advierten que el gobierno de Trump “ha expresado su interés en localizar a los niños migrantes no acompañados que viven con patrocinadores y en protegerlos de la trata de personas y otras formas de explotación. Sin embargo, la amplia gama de acciones dirigidas a estos mismos menores contradice la intención declarada del gobierno”.

Denunciaron además que “durante meses, el gobierno ha desmantelado importantes protecciones legales que protegen a los menores no acompañados, ha intentado desmantelar las normas de bienestar infantil y ha aplicado medidas migratorias dirigidas a los niños y sus patrocinadores”, un escenario que cada día se vuelve más complejo y dificultoso para los más de 600,000 niños procesados durante el primer gobierno de Trump y bajo la administración Biden.

“Estas acciones han aumentado el número de niños deportados a condiciones peligrosas, han separado a más familias y han empeorado las condiciones de detención”, precisa la carta firmada por los senadores Edward J. Markey; Jeffrey A. Merkley; Richard Blumenthal; Martin Heinrich; Jacky Rosen; Angela D. Alsobrooks; Cory A. Booker; Chris Van Hollen; Andy Kim; Mazie K. Hirono; y Bernard Sanders.

Exigen respuestas

En cuanto a registros de deportaciones, los senadores advierten que el gobierno de Trump “está batiendo récords de deportación de menores”. Y que, en abril de 2025, “más de 8,000 niños de 11 años o menos recibieron una orden de deportación, la cifra mensual más alta en más de 35 años”. A esto se agrega emisión de órdenes de deportación “de casi 15,000 niños menores de cuatro años”.

“La situación llegó a su punto álgido la noche del sábado del fin de semana del Día del Trabajo de 2025, cuando la Administración intentó expulsar ilegalmente del país a niños guatemaltecos no acompañados sin el más mínimo debido proceso”, en referencia a los 10 menores de origen guatemaltecos que ya se encontraban a bordo de un avión cuando una corte federal detuvo las expulsiones.

Ante esto, los senadores fijaron un plazo hasta el 23 de febrero para que el gobierno responda una serie de exigencias y preguntas, entre ellas:

Proporcione cualquier orientación, política o memorando interno que rija cualquier cambio en la misión de la Oficina de Reasentamiento y Refugiados (ORR, dependencia encargada del cuidado de menores no acompañados) desde enero de 2025. ¿Bajo qué circunstancias transfiere el DHS a niños no acompañados a la custodia de la ORR? ¿Cuántos niños ha transferido el DHS a la custodia de la ORR tras una "evaluación de bienestar"? ¿Cuántos niños ha transferido el DHS a la custodia de la ORR tras una verificación de ICE o USCIS? ¿Cuántos niños ha transferido el DHS a la custodia de la ORR tras interactuar con las autoridades locales? ¿Cuántos niños ha transferido la CBP a la custodia de la ORR desde enero de 2025? ¿Cuántos niños ha transferido ICE a la custodia de la ORR desde enero de 2025? ¿Cuántos fueron separados de sus padres u otro familiar? ¿Cuántos fueron retirados de sus patrocinadores debido a su estatus migratorio?

