Deportaciones Nuevos datos reiteran que la mayoría de los inmigrantes en cárceles de ICE no tiene antecedentes criminales Mientras el gobierno de Trump insiste en que los detenidos durante operativos migratorios son "lo peor de lo peor", informes basados en datos oficiales del DHS confirman todo lo contrario: más del 73% no tiene antecedentes criminales.

A pesar de la insistencia del gobierno de Donald Trump de que su política migratoria de ‘tolerancia cero’ se enfoca en extranjeros criminales y con órdenes de deportación, un nuevo reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York), revela que el porcentaje de detenidos en las cárceles de la Oficina de inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin antecedentes criminales se mantiene por encima del 73%.

“Al 7 de febrero de 2026, ICE mantenía detenidas a 68,289 personas. De estas, 50,259 (el 73.6%) no tienen antecedentes penales”, se lee en el reporte publicado el martes. Y en cuanto a quienes sí tienen antecedentes penales, “muchos se refieren a delitos menores, incluyendo infracciones de tránsito”, agrega.

En el informe anterior, el TRAC reportó que el 74.2% de las 70,766 personas privadas de libertad en centros de detención de ICE al 25 de enero “no tenía antecedentes criminales”. Y que la mayoría de los extranjeros “se encuentran en procesamientos penales por inmigración”, tipificados como faltas de carácter civil no criminal.

Ambos informes, publicados en las últimas dos semanas, se basan en datos recientes sobre detención de inmigrantes, casos judiciales de inmigración y procesos migratorios en tribunales federales revisados por analistas del Centro.

Más de 170,000 con grilletes

Además de los 68,289 extranjeros en prisiones de ICE, la agencia federal se encontraba monitoreando, bajo el denominado Programa Alternativo a la Detención (ATD), “a 179,991 familias e individuos al 7 de febrero de 2026”.

Esta cantidad de individuos monitoreados con grilletes electrónicos u otro tipo de dispositivos electrónico representa “más de 2.6 veces la cantidad de personas detenidas físicamente”, se lee en el informe.

ICE explica que el programa ATD sólo puede ser utilizado por inmigrantes adultos mayores de 18 años quienes son liberados de la custodia del DHS “y que generalmente se encuentran en proceso de deportación o sujetos a una orden final de deportación”.

La agencia agrega que “los participantes son evaluados exhaustivamente por oficiales antes de su inscripción” y que los agentes revisan varios factores al tomar decisiones de inscripción, incluyendo: historial penal, migratorio y de supervisión; vínculos familiares y/o comunitarios y consideraciones médicas, entre otros.

El costo diario por participante del ATD es “inferior a $4.20 por día, un marcado contraste con el costo de la detención, que es de aproximadamente $152 por día”, detalla la agencia que opera bajo el mando del DHS. Informes independientes señalan que el costo diario por cada detenido puede llegar hasta los $183 diarios, mientras que en el caso de menores de edad el costo diario pasa de los $240 dólares.

Dónde están los detenidos

El reporte del TRAC explica además que cada extranjero inscrito en el programa Alternativo de Detención “recibe una determinación individualizada sobre su nivel de supervisión”. Y que la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de ICE, “puede modificar el nivel de supervisión de un extranjero considerando ciertos factores”.

Los datos analizados muestran además que la oficina de ICE en el área de San Francisco (California), lidera el uso del programa ATD con 20,504 personas monitoreadas; seguida de Los Ángeles (California) con 18,692 detenidos; Chicago (Illinois) con 18,602 detenidos; Miami (Florida) con 17,979 detenidos; y Nueva York con 10,698 detenidos.

La actividad de detención del ICE se concentra en Texas, que encabeza la lista con 18,734 detenidos en el año fiscal 2026, seguido por:

Luisiana con 8,244 detenidos;

California con 6,459 detenidos;

Florida con 5,231 detenidos; y

Georgia con 4,227 detenidos.

En cuanto a los centros con mayor concentración de detenidos diarios, se encuentran:

Campamento ERO El Paso East Montana, El Paso, Texas, con 2,954 detenidos en febrero de 2026;

Natchez (Mississippi) con 2,191 detenidos;

Lumpkin (Georgia) con 2,009 detenidos;

Adelanto (California) con 1,802 detenidos; y

Pearsall (Texas) con 1,759 detenidos.

A principios de 2026, el número total de personas detenidas o monitoreadas a través de programas ATD ascendía a aproximadamente 248,280 personas, indican los datos analizados por el TRAC.



Los datos al 25 de enero

En el informe previo al publicado a principios de febrero, el Centro reveló que el 74.2% de los detenidos en las cárceles de ICE al 25 de enero no tenía antecedentes criminales. Y que la mayoría de los detenidos se encontraban en procesamientos penales por inmigración, al igual que el publicado el martes.

Los datos revelaron además que en los centros de detención de ICE había 70,766 inmigrantes privados de libertad en procesos de deportación al 25 de enero de 2026, y que de ellos 52,504, equivalente al 74.2%, no tienen antecedentes penales.

Otro dato hallado por los investigadores muestra que “muchas de las personas condenadas cometieron solo delitos menores, incluidas infracciones de tránsito”, dato similar al nuevo reporte y que contradice las afirmaciones del gobierno, que las operaciones de cumplimiento ejecutadas por ICE están enfocadas en extranjeros criminales.

El reporte de enero también muestra que la mayoría de los detenidos se concentran en cárceles de ICE ubicadas en Texas y Luisiana, donde se hallan los mayores centros de procesamiento y deportación del DHS.

El 27 de enero del año pasado, pocos días después de la toma de posesión de Trump para un segundo mandato, Karoline Levitt, vocera de la Casa Blanca, dijo en Miami, Florida, que cualquier extranjero que viole la ley de inmigración para el gobierno se trataba de “un criminal”. Este concepto ha sido ratificado desde entonces por el DHS y Tom Homan, el zar fronterizo de Trump.

Un año después, el 29 de enero durante una rueda de prensa en Minneapolis, Minnesota, Homan dijo que “durante la administración anterior, todos recordamos que más de 10 millones de inmigrantes indocumentados entraron a esta nación. Muchos representaban amenazas para la seguridad nacional y la seguridad pública”. Y que el gobierno “está absolutamente enfocado en identificar y deportar a los inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional”.