California

ICE detiene a una pareja de Sinaloa, México, en California, cuando salían a trabajar; llevan 30 años en EEUU

Una pareja de Sinaloa, México, con 30 años viviendo en EEUU, fue interceptada por agentes de ICE al salir de su casa en Los Ángeles. Los oficiales se llevaron detenido al esposo, y ahora su esposa teme que la hayan citado para también detenerla.

Video Detienen a padre de familia al salir de su casa para ir a trabajar en California; creen que alguien lo denunció

Una familia de California denuncia que el padre fue arrestado por agentes de ICE afuera de su propia casa cuando salía a trabajar.

María Luisa y Sergio fueron sorprendidos por agentes federales, que los acorralaron para ejecutar la detención del hombre.

La familia afirma que los agentes de ICE llegaron a la zona desde la madrugada para vigilarlos.

Video “Me vuelven a agarrar y me les muero”: Veterano pide ayuda para su padre quien fue deportado y diagnosticado con cáncer
Se nos atravesó un carro adelante y otro atrás y me hablaron por mi nombre. Dijeron 'señora María Luisa, bájese del carro'

Así fue como relató la mujer la detención por parte de ICE.

María Luisa y su esposo son de México, pero llevan tres décadas en EEUU

  • María Luis y Sergio son originarios de Sinaloa, en México, y echaron raíces en Estados Unidos hace 30 años.

María Luisa cuenta que su marido fue esposado de inmediato, y que desde Los Ángeles fue llevado al Centro de Detención en Adelanto, en California, luego de negarse a firmar una orden de deportación. En cuanto a ella, cree que la dejaron en libertad porque llevaba un menor en el carro al momento de la intervención de los agentes federales.

Me dio una tarjeta y me puso tres, dos del 26 (2 de marzo de 2026) a las nueve te tienes que presentar en el séptimo piso
Video Después de 23 años en EEUU, inmigrante regresa a Veracruz

Dijo María Luisa, quien considera que esa cita es "una trampa" para detenerla también.

Sergio, de profesión electricista, fue descrito como "muy trabajador y honesto, y siempre pone a su familia primero".

La mujer también dice que su hijo mayor está en el Ejército, y que inició un proceso migratorio para ella. Afirma que el joven pidió un permiso para hacer una pausa en su asignación en Alemania y viajar a California a apoyar a sus padres en este difícil momento.

California Control de Inmigración y Aduanas (ICE)Operativos de ICEDeportaciones

