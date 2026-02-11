Departamento de Seguridad Nacional Familia denuncia que agentes enmascarados irrumpieron en una vivienda en Pennsylvania buscando a un inmigrante mexicano Agentes de inmigración armados irrumpieron en una vivienda en Trooper, Pennsylvania, buscando a un hombre de 26 años. La familia denuncia que los agentes enmascarados ingresaron violentamente.

Video Última hora: Persecución de agentes federales termina en grave accidente en Saint Paul, Minnesota

Agentes armados y con sus rostros cubiertos con máscaras ingresaron violentamente a un domicilio de una familia hispana en Trooper, Pennsylvania, mientras buscaban a un hombre inmigrante mexicano de 26 años que se escondió en su casa, denunciaron los residentes del lugar.

En el video del incidente, grabado por Guadalupe López, se observa a al menos dos oficiales, portando chalecos tácticos y con sus armas en mano apuntando mientras golpean fuertemente la puerta de una habitación para entrar en ella, para luego revisar detrás de la puerta y bajo la cama en búsqueda de alguien.

Video Familia hispana denuncia irrupción de agentes en casa y apuntar a niños con armas durante búsqueda de inmigrante

¿Qué pasó durante la búsqueda del inmigrante mexicano?

PUBLICIDAD

Una mujer que graba el video les grita "¡no, deténganse!", mientras registran el domicilio y los agentes los apuntan con sus armas.

La familia denuncia que los agentes entraron de forma violenta, causaron destrozos y hasta apuntaron con sus armas a dos niños.

La persecución contra el inmigrante indocumentado empezó en la calle, pero él decidió entrar a su casa, donde fue acorralado por los agentes.

Tras horas de espera, entraron por la fuerza. En el lugar se encontraban sus primos, incluidos dos menores de 8 y 13 años de edad. El hombre fue detenido.

"¿Por qué hacen esto? ¿No tienen hijos, no tienen familia? ¿Creen que esto está bien?", les pregunta López entre lágrimas, mientras pedía que no hieran al hombre detenido.