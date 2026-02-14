Departamento de Seguridad Nacional Cinco tiroteos donde agentes federales de inmigración dieron versiones distintas a la evidencia en video La apertura de una investigación a dos agentes de ICE por un tiroteo con un inmigrante venezolano en Minnesota es el más reciente caso con tiroteos en los que la evidencia termina contradiiendo las versiones iniciales de los oficiales de las fuerzas de seguridad que justificaban el uso de la fuerza, a veces letal.

Video Fiscalía de Nueva Jersey investiga disparos de agente de ICE durante operativo migratorio

Las autoridades federales anunciaron el viernes una investigación sobre dos agentes de inmigración que parecen haber realizado declaraciones falsas bajo juramento sobre un tiroteo ocurrido el mes pasado en Minneapolis.

Se trata de uno de al menos cinco tiroteos en los que las descripciones iniciales de los funcionarios de inmigración fueron posteriormente contradichas por las pruebas de vídeo. Entre ellos se encuentran los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, donde los vídeos de los transeúntes rápidamente plantearon dudas sobre cómo se describieron inicialmente .

La investigación del viernes se produjo horas después de que un juez federal desestimara los cargos de agresión grave contra dos venezolanos acusados de golpear a un agente de Inmigración y Aduanas con el mango de una escoba y una pala para nieve el 14 de enero.

El agente, cuyo nombre no aparece en los documentos judiciales, disparó un solo tiro con una pistola que alcanzó a uno de los hombres, Julio César Sosa-Celis, en el muslo.

En un giro inusual, los fiscales solicitaron desestimar los casos porque, según ellos, las nuevas pruebas de video contradecían las acusaciones formuladas contra los hombres en una denuncia penal y en una audiencia celebrada el mes pasado.

A continuación se describe cómo se describieron inicialmente los cinco tiroteos y lo que se supo posteriormente:

Tiroteo no mortal de Julio César Sosa-Celis

Fecha y lugar: 14 de enero de 2026, en Minneapolis

Lo que dijeron inicialmente los funcionarios federales: La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el agente de inmigración fue "emboscado" por Sosa-Celis y otros, y que disparó un "tiro defensivo" por temor a perder la vida. "Lo que vimos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato de un agente federal", afirmó.

Lo que se supo después: Los investigadores no han revelado las nuevas pruebas que llevaron a la retirada de los cargos, pero ya se apreciaban fisuras en la vista judicial del 21 de enero. El testimonio del agente de inmigración, en el que relataba los momentos previos al tiroteo, difería significativamente del de los acusados y los tres testigos oculares. Las pruebas videográficas disponibles no respaldaban la versión del agente de haber sido agredido con una escoba y una pala.

Tiroteo mortal de Renee Good

Fecha y lugar: 7 de enero de 2026, en Minneapolis

Lo que dijeron inicialmente los funcionarios federales: Noem describió el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" perpetrado contra los agentes del ICE por una mujer que "intentó atropellarlos y embistió con su vehículo". Afirmó que el agente de inmigración disparó "en defensa propia" para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban. Good murió por heridas de bala en la cabeza.

Lo que se supo más tarde: Los videos grabados desde múltiples ángulos cuestionaron la versión de la administración. Poco antes del tiroteo, se ve a Good al volante de su SUV, que está estacionada en diagonal en una calle. Ella le dice a un agente de inmigración: "No estoy enojada contigo".

Segundos después, otro agente de inmigración agarra la puerta del lado del conductor mientras la esposa de Good le dice "conduce, cariño, conduce". En los videos no queda claro si el SUV choca contra el agente del ICE Jonathan Ross, quien dispara mientras está parado frente al vehículo y luego dos veces más mientras se mueve rápidamente hacia el lado del conductor del SUV cuando este avanza.

Tiroteo mortal de Alex Pretti

Fecha y lugar: 24 de enero de 2026, en Minneapolis

Lo que dijeron inicialmente los funcionarios federales: La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que Pretti se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola y que "se resistió violentamente" cuando intentaron desarmarlo. Un agente temió por su vida y disparó en defensa propia, dijo. Pretti fue declarado muerto en el lugar.

El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino afirmó que Pretti tenía la intención de "masacrar a las fuerzas del orden", y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo describió como "un aspirante a asesino".

Lo que se supo más tarde: Ninguno de los seis videos de testigos presenciales recopilados por los investigadores mostraba a Pretti blandiendo su arma, para la que tenía permiso de porte. Los videos mostraban que Pretti sostenía su teléfono celular cuando un agente de la Patrulla Fronteriza enmascarado abrió fuego.

En una tensa audiencia celebrada el jueves en Washington, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, obligó a los líderes encargados de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas de Trump a ver un video del tiroteo, mientras él analizaba repetidamente las tácticas contundentes utilizadas por los agentes de inmigración. Paul argumentó que Pretti no representaba ninguna amenaza para los agentes y dijo que en el video se veía claramente que " estaba retrocediendo en todo momento".

Tiroteo mortal de Silverio Villegas González

Fecha y lugar: 12 de septiembre de 2025, en las afueras de Chicago

Lo que dijeron inicialmente los funcionarios federales: Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que los agentes federales perseguían a un hombre con antecedentes de conducción temeraria que había entrado ilegalmente en el país. Alegaron que Silverio Villegas González condujo hacia los agentes y arrastró a uno de ellos con su coche. El DHS dijo que el agente disparó porque temía por su vida y fue hospitalizado con "heridas graves".

Lo que se supo más tarde: Los videos de las cámaras corporales de la policía local contradecían la versión de la administración Trump. Las imágenes mostraban al agente que disparó a Villegas González caminando después y restando importancia a sus propias lesiones como "nada grave".

Una autopsia hecha pública en noviembre declaró la muerte de Villegas González como homicidio. El informe reveló que le dispararon "a quemarropa", con heridas en el cuello y los dedos.

Tiroteo no mortal de Marimar Martínez

Fecha y lugar: 14 de octubre de 2025, en Chicago

Lo que dijeron inicialmente los funcionarios federales: Un comunicado de prensa del DHS afirmó que Martínez y el conductor de otro coche implicado en un accidente con un agente de la Patrulla Fronteriza eran "terroristas nacionales". Un agente del FBI declaró en documentos judiciales que ella perseguía al vehículo de la Patrulla Fronteriza y atropelló a uno de los agentes después de que estos salieran del vehículo. El agente se vio obligado a abrir fuego, según alegó el agente del FBI, y disparó siete veces a Martínez. Ella fue atendida en un hospital y arrestada por delitos graves de agresión.

Lo que se supo más tarde: Aparecieron vídeos que, según sus abogados, mostraban al agente Charles Exum dirigiendo su camioneta hacia el vehículo de ella.

En un mensaje de texto presentado durante una audiencia el 5 de noviembre, Exum parecía presumir de su puntería. "Disparé cinco veces y le hice siete agujeros. Anoten eso en su informe, muchachos", decía el mensaje.