Dani Alves no dijo que pagar su fianza es comparable con lo que "el Real Madrid ha usado" para irregularidades

Algunos usuarios que difundieron los <i> posts</i> advirtieron que se trata de contenido de humor.

Publicaciones en redes sociales difunden unas supuestas declaraciones que habría hecho el futbolista brasileño Dani Alves al salir de prisión en Barcelona, en las que comparan el pago de su fianza con el supuesto uso de dinero por el Real Madrid para comprar un título o eliminar sanciones a sus jugadores. Sin embargo, las mismas son falsas: búsquedas en Google no permiten encontrar la supuesta afirmación en páginas web confiables; y los posts fueron compartidos principalmente el 20 de marzo de 2024.

"No sé por qué me critican por haber usado dinero para salir libre, el Real Madrid ha usado lo mismo para ganar las champions y quitar rojas y sanciones merecidas hacia sus jugadores y nadie ha dicho nada", es la frase atribuida a Dani Alves en publicaciones compartidas entre el 20 y el 21 de marzo de 2024 en Facebook y X. Algunas incluso apuntan que se trata de una frase que dijo el futbolista “después de salir de la cárcel”.

Solamente por la fecha de difusión de los posts, es imposible que el exjugador del Barcelona FC y de la selección de Brasil hubiera podido pronunciar esas palabras tras salir de prisión, como señalan algunas de las publicaciones, pues su excarcelación se produjo el 25 de marzo de 2024. Cinco días antes únicamente se había anunciado que podría quedar en libertad si aportaba una fianza de un millón de euros.

En elDetector hicimos también búsquedas con palabras clave en Google y no encontramos ningunas declaraciones recientes de Alves en sitios web de medios de comunicación (ni desde que se anunció su posible salida bajo fianza, ni después de su salida de prisión). Por el contrario, en las notas sobre su excarcelación o posteriores se destaca que el futbolista no ha dado declaraciones tras abandonar la cárcel.

Además, encontramos que en al menos dos publicaciones en Facebook que comparten la misma frase los propios autores de los posts señalan en comentarios posteriores que se trata de contenido humorístico.

Conclusión

Es falso que el futbolista brasileño Dani Alves hizo unas declaraciones en las que comparó el uso del dinero para su fianza con el supuestamente empleado por el Real Madrid para comprar un título o eliminar sanciones a sus jugadores, como apuntan publicaciones en redes sociales. En realidad, el jugador no ha hablado con la prensa desde que el pasado 20 de marzo de 2024 se anunció que podría salir en libertad bajo fianza ni tampoco ha hecho declaraciones tras su excarcelación cinco días después: búsquedas en Google no arrojan resultados de sitios confiables en los que se reseñen las supuestas afirmaciones del jugador y, además, algunos usuarios que compartieron posts con esa frase aseguraron en comentarios posteriores que se trataba de contenido humorístico. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

