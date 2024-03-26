Cambiar Ciudad
elDetector

Dani Alves no dijo que pagar su fianza es comparable con lo que "el Real Madrid ha usado" para irregularidades

Publicaciones que atribuyen al futbolista una afirmación falsa circulan desde que el 20 de marzo de 2024 se anunció que sería liberado de prisión previo depósito de un millón de euros. En realidad, salió de la cárcel cinco días después y no ha hablado con la prensa.

Lissy De Abreu's profile picture
Por:Lissy De Abreu
Algunos usuarios que difundieron los <i> posts</i> advirtieron que se trata de contenido de humor.
Algunos usuarios que difundieron los <i> posts</i> advirtieron que se trata de contenido de humor.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Jordi Borras - Pool - AFP vía Getty Images (foto) / captura de Facebook.

Publicaciones en redes sociales difunden unas supuestas declaraciones que habría hecho el futbolista brasileño Dani Alves al salir de prisión en Barcelona, en las que comparan el pago de su fianza con el supuesto uso de dinero por el Real Madrid para comprar un título o eliminar sanciones a sus jugadores. Sin embargo, las mismas son falsas: búsquedas en Google no permiten encontrar la supuesta afirmación en páginas web confiables; y los posts fueron compartidos principalmente el 20 de marzo de 2024.

PUBLICIDAD

Ese día se anunció que el exjugador podría salir en libertad tras pagar un millón de euros (1.08 millones de dólares)– pero su excarcelación se produjo realmente cinco días después y los medios de comunicación han destacado que, desde entonces, no ha hablado con la prensa.

"No sé por qué me critican por haber usado dinero para salir libre, el Real Madrid ha usado lo mismo para ganar las champions y quitar rojas y sanciones merecidas hacia sus jugadores y nadie ha dicho nada", es la frase atribuida a Dani Alves en publicaciones compartidas entre el 20 y el 21 de marzo de 2024 en Facebook y X. Algunas incluso apuntan que se trata de una frase que dijo el futbolista “después de salir de la cárcel”.

Solamente por la fecha de difusión de los posts, es imposible que el exjugador del Barcelona FC y de la selección de Brasil hubiera podido pronunciar esas palabras tras salir de prisión, como señalan algunas de las publicaciones, pues su excarcelación se produjo el 25 de marzo de 2024. Cinco días antes únicamente se había anunciado que podría quedar en libertad si aportaba una fianza de un millón de euros.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Más sobre elDetector

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer
7 mins

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Noticias Univision
¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa
5 mins

¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Noticias Univision
Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas
4 mins

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Noticias Univision
Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision
Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia
7 mins

Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia

Noticias Univision
Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante
5 mins

Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante

Noticias Univision
Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida
4 mins

Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida

Noticias Univision

En elDetector hicimos también búsquedas con palabras clave en Google y no encontramos ningunas declaraciones recientes de Alves en sitios web de medios de comunicación (ni desde que se anunció su posible salida bajo fianza, ni después de su salida de prisión). Por el contrario, en las notas sobre su excarcelación o posteriores se destaca que el futbolista no ha dado declaraciones tras abandonar la cárcel.

Además, encontramos que en al menos dos publicaciones en Facebook que comparten la misma frase los propios autores de los posts señalan en comentarios posteriores que se trata de contenido humorístico.

Alves salió el lunes 25 de marzo de 2024 de prisión, luego de que la semana anterior fuera aprobada la solicitud de su defensa de liberarle bajo fianza mientras se resuelven los recursos relacionados con su condena a cuatro años y medio de cárcel por la violación de una mujer en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que el futbolista brasileño Dani Alves hizo unas declaraciones en las que comparó el uso del dinero para su fianza con el supuestamente empleado por el Real Madrid para comprar un título o eliminar sanciones a sus jugadores, como apuntan publicaciones en redes sociales. En realidad, el jugador no ha hablado con la prensa desde que el pasado 20 de marzo de 2024 se anunció que podría salir en libertad bajo fianza ni tampoco ha hecho declaraciones tras su excarcelación cinco días después: búsquedas en Google no arrojan resultados de sitios confiables en los que se reseñen las supuestas afirmaciones del jugador y, además, algunos usuarios que compartieron posts con esa frase aseguraron en comentarios posteriores que se trataba de contenido humorístico. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoCárcelFianzasLibertad CondicionalEspañaBarcelonaViolacionesAbuso sexualJusticiaRedes SocialesDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX