Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Publicaciones en X y Facebook buscan dar argumentos a un posible despliegue de la Guardia Nacional en esa ciudad.

Los argumentos de usuarios en redes sociales van ligados al supuesto desborde de la delincuencia en la localidad. Los datos y cifras de instituciones como el FBI , el Panel de Control de la Delincuencia de Minneapolis y el alcalde de Minneapolis contradicen esas afirmaciones. Además, las investigaciones preliminares de lo que ocurrió este 27 de agosto de 2025 apuntan a un acto de terrorismo y crimen de odio contra católicos, no criminalidad generalizada, de acuerdo a una actualización publicada por el director del FBI , Kash Patel .

El crimen de odio es una categoría diferente a la de crímenes o delitos violentos .

Sobre el ataque armado dentro de una iglesia, el presidente Trump se pronunció en redes sociales pidiendo orar por las víctimas y asegurando que estaba monitoreando la situación. A la publicación de esta verificación no había firmado una orden ejecutiva ni había ordenado ninguna intervención de la Guardia Nacional en Minneapolis, como le sugerían usuarios en redes sociales.

Previo al tiroteo en esa ciudad, el mandatario había planteado desplegar la Guardia Nacional en Nueva York y Chicago . El argumento de que Chicago es un “campo de batalla” lo verificamos acá .

La radiografía de Minneapolis

“Desplieguen la Guardia Nacional”, “Es tiempo de desplegar la Guardia Nacional a Minneapolis”, “Desplieguen la Guardia Nacional a Minneapolis. Simple y efectiva solución”, y mensajes similares se leen en X . Esas afirmaciones son en respuesta a informaciones sobre el tiroteo en la Iglesia Católica Anunciación y en referencia a los supuestos índices criminales en esa ciudad.

En Minneapolis tres de los cuatro delitos que se consideran crímenes violentos : violación y agresión sexual, robo, asalto y asesinato bajan en 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cayeron los homicidios no negligentes un 26.5%, los robos un 35.6% y los asaltos sexuales un 6.7%; y solo los asaltos subieron un 0.7%, de acuerdo con el Panel de Control de la Delincuencia del gobierno local.

El 29 de julio de 2025, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey , publicó en su cuenta de X que los delitos violentos estaban disminuyendo . En unas láminas, Frey mostró que los robos habían disminuido 37%, las heridas por arma de fuego en 28.6%, los homicidios en 22.5% y los robos de vehículos en 27.5%, todos con respecto a julio de 2022, cuando ya era alcalde. No explica en su posteo por qué tomó como punto de comparación el 2022.

La radiografía de Minnesota

En cuanto al estado en el que está Minneapolis, USA Facts, una organización no gubernamental que recopila datos de las fuentes oficiales, detalla que en 2023 hubo en Minnesota una tasa de muertes relacionadas con armas de fuego de 8.9 por cada 100,000 habitantes , y ese estado no figura ni siquiera en los primeros 10 puestos de esa clasificación estatal: está el 38 de los 45 que aparecen. USA Facts usa los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas de inglés).

En una visión de 2015 a 2025, es decir los últimos 10 años, el FBI muestra que en Minnesota, en 2021, hubo 17,781 crímenes violentos, y de allí en adelante ha habido una disminución sostenida hasta 15,029 delitos violentos en 2024, último año del que se tienen los datos completos. Esto significa una disminución del 15.5% entre el año más complejo y el último con datos completos. Aunque ha habido una disminución sostenida desde hace cuatro años, las cifras no están por debajo de los índices prepandémicos.

“En general, el panorama [en 2024] es similar al del año pasado [2023]: la tasa total de delincuencia, impulsada por la reducción de los delitos contra la propiedad, se encuentra en su nivel más bajo en varias décadas. Los delitos violentos han regresado a los niveles de la primera década del siglo XXI, mientras que la tasa de homicidios ha disminuido desde su pico reciente, pero se mantiene persistentemente alta”, resume el Minnesota Reformer.

