Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

En las redes sociales se han viralizado publicaciones de usuarios que defienden la llegada de la Guardia Nacional a la ciudad como propone el presidente Trump, utilizando videos y afirmaciones fuera de contexto y datos imprecisos.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Dayimar Ayala Altuve.
Video "Lo que Trump quiere es caos": aumenta rechazo al plan de desplegar la Guardia Nacional en Chicago

El presidente Donald Trump ha advertido en varias ocasiones que tiene intención de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago para controlar la delincuencia que, dice, ha convertido la ciudad en un “campo de batalla”. Tanto el gobernador del estado, J.B. Pritzker, como el alcalde de la localidad, Brandon Johnson, ambos demócratas, han defendido que las cifras de crímenes violentos se han reducido en los últimos años y que no es necesaria la presencia militar allí.

No sería la primera vez que Trump ordenaría el despliegue de la Guardia Nacional, pues ya lo hizo en Los Ángeles, para frenar las multitudinarias protestas contra sus políticas antiinmigración, y en Washington DC. En la capital del país defendió, con algunas falsedades , los mismos argumentos que ahora está utilizando con Chicago: la supuesta alza en la criminalidad.

En las redes sociales se han viralizado múltiples publicaciones de usuarios que defienden la llegada de la Guardia Nacional utilizando videos y afirmaciones fuera de contexto, como por ejemplo, la grabación de un grupo de mujeres haciendo twerking (baile de glúteos y cadera) encima de una patrulla de la policía. Ese hecho, que está siendo investigado, ha sido utilizado en redes como argumento para pedir el despliegue de la Guardia Nacional.

“Se necesita desesperadamente la Guardia Nacional en Chicago”, “Residentes de Chicago le dan la bienvenida a la Guardia Nacional para ayudar a la ciudad con el problema de la criminalidad” y mensajes similares se leen, especialmente en X (antes Twitter).

Cifras de crímenes violentos a la baja

Chicago es “ ahora mismo un campo de batalla”, así respondió Trump el pasado 26 de agosto de 2025 al ser preguntado por el posible despliegue de la Guardia Nacional en esa ciudad de Illinois, tras divagar sobre si es o no un dictador. El presidente viene alertando sobre una decisión que a la publicación de esta verificación, todavía no ha tomado.

Unos días antes, el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, junto con otros políticos estatales, puso en duda la constitucionalidad de la posible decisión de Trump y reveló que ni su oficina, ni la del alcalde de Chicago, fueron contactadas por la Casa Blanca. Pritzker facilitó datos de la disminución de la criminalidad en el estado que, argumenta, son avances en materia de lucha contra la criminalidad en la ciudad.

Esos números dicen que en los primeros seis meses de 2025 la ciudad “ha registrado una reducción del 33% de los homicidios y del 38% de los tiroteos” y que la reestructuración del Departamento de Policía resultó en “un índice de resolución de homicidios en toda la ciudad del 77.4%, el más alto en más de una década”.

Los robos bajaron 31.9%, las agresiones con agravantes 18.1% y el secuestro de vehículos 31.9%.

Es cierto que Chicago sigue siendo una ciudad violenta, con un índice de 489.75 crímenes violentos (violación y agresión sexual, robo, asalto y asesinato) por cada 100,000 habitantes, según datos recogidos por el FBI entre mayo de 2024 y abril de 2025, está, de entre las localidades con más de 1 millón de habitantes, en décima posición.

Chicago también destaca por ser la ciudad que, con una población superior al millón de habitantes, ha reducido más los crímenes violentos en el periodo entre mayo de 2024 y abril de 2025, en comparación con mayo de 2023 a abril de 2024, un 19.1%.

El Crime Lab , de la Universidad de Chicago, analizó independientemente en 2024 que ese año, los asesinatos y tiroteos fatales continuaron disminuyendo desde su pico más complejo en 2020 y 2021; es decir hace cuatro o cinco años. “Chicago continúa lidiando con desigualdades vinculadas a la raza y la geografía, así como con un aumento de los delitos violentos en general. Señales de progreso: Los homicidios disminuyeron un 7.3% desde esta misma época el año pasado, y los tiroteos no mortales disminuyeron un 3,7%, manteniéndose ligeramente por encima de las cifras previas a la pandemia”, concluyó.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

