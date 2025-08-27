Las claves del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis que dejó 2 niños muertos y 17 heridos

Video Al menos dos niños muertos y 17 personas heridas tras el tiroteo en escuela de Minneapolis

Un hombre perpetró un tiroteo este miércoles por la mañana durante una misa en una escuela católica de Minneapolis matando a dos niños e hiriendo a otras 17 personas antes de suicidarse, dijeron las autoridades locales.

El tiroteo se produjo en la Escuela Católica Anunciación, tan solo dos días después de que iniciaran las clases este lunes.

PUBLICIDAD

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dijo que investiga el tiroteo como "un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos".

Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo en la Annunciation Catholic School.

¿Cómo fue el tiroteo en una iglesia católica en Minneapolis?

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, dijo en una conferencias de prensa que el ataque ocurrió antes de las 8:30 am en la iglesia de la escuela primaria.

Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar con una tradicional misa .

El atacante "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas O'Hara.

El jefe de policía relató que los agentes respondieron inmediatamente a los informes del tiroteo, entraron en la iglesia, prestaron primeros auxilios y rescataron a algunos de los niños escondidos por todo el edificio.

"Los niños estaban agachados. Los adultos protegían a los niños. Los niños mayores protegían a los más pequeños", contó a AP el director de la escuela Matt DeBoer.

La escuela fue evacuada y las familias de los estudiantes fueron dirigidas posteriormente a una “zona de reunificación” en la escuela.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en Minneapolis?

Las autoridades locales informaron que en el ataque murieron dos niños de ocho y 10 años de edad, pero no revelaron sus identidades. Dijeron que las dos víctimas murieron en el lugar tras recibir un impacto de bala.

PUBLICIDAD

Además, otras 17 personas resultaron heridas: 14 eran niños de entre seis y 15 años.

Otros tres adultos mayores de 80 años que asistían a la misa también resultaron heridos. Tampoco revelaron sus identidades.

Ninguno de los heridos está en peligro de muerte y las autoridades esperan que se recuperen satisfactoriamente, dijo O'Hara en conferencia de prensa.

¿Qué se sabe del autor del tiroteo en la escuela católica de Minneapolis?

El atacante fue identificado por las autoridades locales como Robin Westman, de 23 años, quien disparó contra los estudiantes antes de quitarse la vida en el estacionamiento.

O'Hara dijo en conferencia de prensa que el hombre iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola que fueron compradas recientemente de manera legal. Agregó que encontraron más armas en tres lugares relacionados con el sospechoso.

Las autoridades creen que el joven actuó solo y dijeron que no tenía antecedentes penales.

O'Hara declaró que aún no podían confirmar cuál era la conexión entre el tirador y esta iglesia, pero CNN reportó que el sospechoso se había graduado de allí en 2017, según un anuario obtenido por la cadena.

De acuerdo con CNN la madre de Westman había trabajado en la escuela entre 2016 y 2021.

¿Cuáles fueron los motivos del atacante en Minneapolis?

Las autoridades locales informaron que continúan investigando los motivos del atacante.

El director del FBI, Kash Patel, anunció que la agencia está investigando el suceso como un “acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos”.

PUBLICIDAD

"El FBI continuará proporcionando al público actualizaciones sobre nuestra investigación en curso a medida que nos sea posible", escribió Patel.

¿Qué decía el manifiesto del atacante de la Escuela Católica Anunciación?

La policía confirmó la existencia de un manifiesto que el atacante había publicado en YouTube poco antes del tiroteo y de otro video.

Según O'Hara en el video se mostraba en el lugar del crimen e "incluía algunos textos perturbadores".

De acuerdo con AP, en uno de ellos, el presunto atacante muestra las armas y las municiones con algunas con frases como "mata a Donald Trump" y "¿Dónde está tu Dios?", escritas en ellas.

Un segundo video muestra al presunto tirador señalando dos ventanas exteriores en lo que parece ser un dibujo de la iglesia, y luego apuñalándola con un cuchillo largo. No estaba claro cuándo se subió ese video al canal.

Los videos ya fueron eliminados y están siendo revisado por la policía.

¿Cómo es la

Escuela Católica Anunciación

?

La escuela, que va desde pre-K hasta octavo grado, tenía 391 estudiantes matriculados para el año escolar 2023-24, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Cada nivel de grado tiene dos grupos con alrededor de 20 estudiantes en cada clase.

Está situada en el barrio Windom de la ciudad, a unas cinco millas al sur del centro de Minneapolis.

El sitio web de la escuela dice que los profesores "se centran en los valores cristianos y el civismo".

PUBLICIDAD

Inaugurada en 1923, hace más de un siglo, la escuela desde tenía programada una misa para toda la escuela a las 8:15 a.m. del miércoles por la mañana, según su sitio web.

Así narraron los testigos el tiroteo en una escuela católica

Testigos y sobrevivientes hablaron de una escena desgarradora, con el atacante vestido de negro y usando un pasamontañas mientras disparaba, y niños escondiéndose entre los bancos de la iglesia.

"Fue muy aterrador... Nos metimos en los bancos y él disparó a través de las ventanas de vitrales", dijo un niño de quinto grado que sobrevivió al ataque a la estación local de televisión Fox 9.

Un amigo "estaba encima de mí (...) asegurándose de que yo estuviera a salvo, y él fue alcanzado (por un disparo). Así que eso fue realmente valiente de su parte", dijo.

En una entrevista con CNN, la senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, dijo que tres hijos de una de sus excolaboradoras estaban en la iglesia cuando el agresor abrió fuego.

Su excolaboradora, dijo, le contó que una de sus hijas estaba en el sitio “repleto” de niños.

“Así que esta niña, de séptimo u octavo grado, literalmente vio a sus amigos, algunos de sus mejores amigos, recibir disparos, uno de ellos en el cuello, otro en el estómago”, dijo la senadora demócrata.

Bill Bienemann, quien vive a un par de calles y acude desde hace mucho a misa en la Iglesia de la Anunciación, dijo a AP que escuchó docenas de disparos, quizás hasta 50, durante un lapso de cuatro minutos.

“Me quedé impactado. Dije, 'no hay manera de que eso pueda ser un tiroteo'”, relató. “Era demasiado. Era esporádico”.

PUBLICIDAD

Mira también: