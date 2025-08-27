Cambiar Ciudad
Tiroteo en escuela de Minneapolis: al menos dos niños fallecidos, más de 10 heridos y el atacante está muerto, indican reportes

Medios locales hablan de decenas de "víctimas", citando fuentes de los servicios de emergencia presentes en la Escuela Católica Anunciación de la ciudad de Minneapolis.

Univision
Video ¿Qué se debe hacer ante un tiroteo escolar?

Esta mañana se produjo un tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de la ciudad de Minneapolis, según informó el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Hay varias víctimas en el tiroteo, ocurrido durante la llegada de niños a la escuela, según informaron fuentes reflejadas por ABC News.

El diario Minnesota Star Tribune citó comunicaciones de radio entre los servicios de emergencia locales informando que "hubo al menos 20 víctimas". También reportó que los residentes cercanos escucharon "un tiroteo prolongado y una gran cantidad de agentes del orden rodeando la zona".

"Rezo por nuestros alumnos y maestros cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este horrible acto de violencia", escribió Walz en redes sociales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que está “monitoreando los informes de violencia horrible en el sur de Minneapolis” y que “el equipo de respuesta a emergencias ha sido activado”.

El sujeto armado fue controlado y no existe una amenaza activa para la comunidad, informaron las autoridades municipales, aunque no explicaron si el atacante había sido abatido.

Medio locales han informado que el sospechoso falleció por una herida de bala autoinfligida, citando fuentes policiales.

Trump pide "orar" por los involucrados

El presidente Donald Trump publicó en su cuenta Truth Social que ha sido informado sobre el tiroteo.

"El FBI respondió rápidamente y están en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Únase a mí para orar por todos los involucrados!", escribió Trump.

Poco antes, el gobernador Walz indicó que las autoridades estatales se encuentran en el lugar. Agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también están respondiendo.

En una publicación en X, la ciudad de Minneapolis indicó que "las familias de los niños de la escuela pueden acudir a la zona de reunificación en la Escuela Annunciation (525 W. 54th St.).

Más información en breve.


