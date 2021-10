Gráficos mes a mes: ¿Los no vacunados corren 11 veces más riesgo de morir por covid que los que sí se vacunaron?

Según los datos de los CDC sobre las muertes por covid-19 entre no vacunados y vacunados, verificamos que es verdad que quienes no se han puesto la inyección tienen 11 veces más riesgo de morir por covid que los que sí se vacunaron. El promedio de las muertes mensuales por covid-19 en no vacunados de abril a agosto (la última información disponible en el registro de los CDC) superó en más de 1,000% al promedio de muertes de los vacunados. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.