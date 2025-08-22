Trump amenaza con tomar Chicago con fuerzas militares como hizo en Los Ángeles y Washington DC

El presidente Donald Trump amenazó este viernes con dirigir su cruzada contra ciudades demócratas con el envío de militares a Chicago, al estilo de lo hecho con Washington DC.

"Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente, extremadamente incompetente, y probablemente lo solucionaremos próximamente. Ese será nuestro próximo problema después de este (en alusión a Washington DC), y ni siquiera será difícil", dijo desde la Oficina Oval de la Casa Blanca

En Washington DC, la capital de la nación, la Guardia Nacional fue desplegada desde hace semanas, con casi 2,000 efectivos que fueron autorizados este viernes a portar armas, en lo que el gobierno llama una cruzada contra la criminalidad, que, sin embargo, muestra niveles mínimos en tres décadas, según datos oficiales.

Sobre Chicago, Trump aseguró que los habitantes "están gritando para que vayamos. Damas afroamericanas, bellas damas están diciendo 'por favor, presidente Trump, venga a Chicago".

Y añadió que "me fue bien con el voto afroamericano y ellos quieren que algo pase".

El presidente ya se había referido con duras críticas a Chicago, y otras grandes ciudades estadounidenses, como Baltimore, Los Ángeles, Oakland y su ciudad natal, Nueva York, hace un par de semanas. Todas gobernadas por alcaldes demócratas y de raza afroamericana.

"Mira lo mal que está Chicago. Mira Los Ángeles, qué mal está. Tenemos otras ciudades en muy mal estado, Nueva York es un problema. Y luego tienes, por supuesto, Baltimore y Oakland. Ya ni siquiera mencionamos eso. Están tan mal. No vamos a permitirlo", afirmó Trump.

Alcalde de Chicago llama "ilegal" cualquier despliegue de la Guardia Nacional de parte de Trump

A raíz de la amenaza de Trump sobre Chicago, el alcalde Brandon Johnson dijo en una declaración que "nos preocupa seriamente el impacto de cualquier despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional en Chicago".

Aseguró que "la ciudad no ha recibido ninguna comunicación formal de la administración Trump sobre despliegues adicionales de fuerzas de seguridad federales o militares en Chicago".

Johnson cuestionó la política de Trump, considerando que es "descoordinada, improcedente y poco sólida", con el potencial de "inflamar las tensiones entre los residentes y las fuerzas de seguridad", erosionando la confianza de las comunidades en la policía.

"Nuestras comunidades son más seguras cuando invertimos en viviendas, seguridad comunitaria y educación. La Guardia Nacional no aliviará la crisis de la vivienda, no pondrá comida en los estómagos de 1 de cada 4 niños que se acuestan con hambre cada noche en Chicago, la Guardia Nacional no financiará totalmente nuestras escuelas públicas ni proporcionará atención de salud mental o tratamiento contra el abuso de sustancias a los habitantes de Chicago que lo necesiten", argumentó Johnson.

Según el alcalde de Chicago, "en el último año hemos reducido los homicidios en más de un 30%, los robos en un 35% y los tiroteos en casi un 40%".

Johnson ya había criticado a Trump hace unas semanas, indicando que "el presidente recortó otros $158 millones en fondos para programas de prevención de violencia en ciudades como Chicago", que le siguen a "el desmantelamiento de la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas y la eliminación de más de $800 millones en subvenciones para programas contra la violencia en todo el país".

El gobernador de Illinois dice que Trump no tiene autoridad para tomar Chicago

Por su parte, el gobernador de Illinois, el también demócrata JB Pritzker, respondió a las amenazas de Trump diciendo en redes sociales que "lo que pide la gente es comestibles más baratos, no a los recortes de Medicaid y SNAP, la publicación de los archivos de Epstein. Y lo que no piden es una toma autoritaria del poder en las grandes ciudades".

Hace algunas semanas Pritzker había dicho al presidente en redes sociales "Donald, tú y yo sabemos que no tienes la autoridad para tomar Chicago".

Y el senador estadounidense Dick Durbin, de Illinois, el demócrata número 2 del Senado, calificó la estrategia de Trump en Washington DC. de "teatro político".

Dijo que Chicago es "una ciudad hermosa y vibrante con gente de todos los ámbitos de la vida" y sugirió buscar "soluciones bipartidistas probadas" hacia una mayor reducción del crimen.

Desde que llegó a la presidencia, Trump ha enviado militares a ciudades controladas por los demócratas, como Los Ángeles, para enfrentar las protestas contra las redadas migratorias, y ha arreciado su campaña migratoria en otras, como Nueva York.

La legalidad del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles se encuentra en discusión en un tribunal.

La Guardia Nacional fue activada en Chicago en 2020, por el gobernador Pritzker por solicitud de la ciudad de Chicago, "para ayudar al Departamento de Policía de Chicago en la protección de la Ciudad de Chicago y sus residentes" durante las protestas por la muerte de George Floyd.

Ese mismo año, el cuerpo colaboró para ayudar con la respuesta sanitaria a la pandemia del covid-19.

También fue desplegada en Chicago durante la toma de posesión del expresidente Joe Biden el 20 de enero de 2021, para resguardar los edificios gubernamentales ante posibles manifestaciones, y luego en abril de ese mismo año para contener posibles disturbios por el veredicto contra el oficial Derek Chauvin, condenado por el asesinato de George Floyd.

Con información de AP

