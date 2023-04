Es verdad que la principal causa de muerte de los niños en EEUU tiene su origen en las armas de fuego

“De 2019 a 2020, el aumento relativo de la tasa de muertes relacionadas con armas de fuego de todo tipo (suicidio, homicidio, no intencional e indeterminado) entre niños y adolescentes fue del 29.5%, más del doble que el aumento relativo de la población general”, se lee en “Causas actuales de muerte en niños y adolescentes en Estados Unidos” , publicado el 20 de abril de 2022 en New England Journal of Medicine (NEJM) a partir de datos de los CDC.