Es engañoso decir que el café es la fuente del calentamiento global

La ONU y otras instituciones coinciden en que las actividades humanas contribuyen al calentamiento global.

“El café es la fuente del calentamiento global del planeta”, se lee en un video difundido en Instagram . Pero esta es una afirmación engañosa. No existe una única causa del calentamiento global y ni el café ni su producción están ni siquiera entre las principales fuentes.

La grabación que circula muestra al banquero suizo Hubert Keller, en uno de los paneles del encuentro anual del Foro Económico Mundial (FEM) en 2024, hablando sobre el café y su contribución de dióxido de carbono o CO₂. Pero Keller no dijo en ese evento que el café era “la fuente del calentamiento global del planeta”.

Lo verificamos con los datos disponibles de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la Unión Europea (UE) y Our World in Data (una organización británica sin fines de lucro que presenta, según su descripción, “investigaciones y datos para avanzar contra los mayores problemas del mundo”), además de la revisión de la intervención de Keller en el panel del 17 de enero de 2024 del Foro Económico Mundial (FEM), en Davos, Suiza.

La ONU , la OMM , la UE y el IPCC , entre otras instituciones, coinciden en que las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles, han producido el calentamiento del planeta. “Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) son, con diferencia, los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono”, afirma la ONU.

De acuerdo con la explicación de ese organismo, casi todas las actividades humanas contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono o CO₂ (el principal gas de efecto invernadero [GEI] responsable de atrapar el calor en la atmósfera y calentar el planeta).

La ONU describe que la generación de energía, la fabricación de productos, la tala de los bosques, el uso de transporte, la producción de alimentos y el consumo excesivo de energía o productos (como ropa, componentes electrónicos o plásticos) contribuyen a las emisiones de CO₂, y eso trae como consecuencia el calentamiento global.

La producción de alimentos (como sería la del café) también es, según explica la OMM, uno de los factores de la actividad humana que contribuye con el cambio climático; sin embargo, la organización no menciona cuánto es ese aporte.

En términos generales, la ONU afirma que "aproximadamente un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre están relacionadas con los alimentos”. Y sobre el tipo de alimentos que más producen GEI, la ONU dice que en primer lugar están los de origen animal y en segundo, los alimentos de origen vegetal, como verduras, cereales integrales, frijoles, guisantes, nueces y lentejas.

Una medición de 2018 (la más reciente disponible) de Our World in Data que muestra los impactos ambientales de la producción de alimentos confirma que la carne de ganado vacuno, cordero y oveja ocupan los tres primeros lugares. Según esta medición, que proviene de Poore and Nemecek (que analiza datos de 38,000 granjas en 119 países para medir los impactos ambientales de los alimentos), el café ocupa un cuarto lugar con 28.53 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilo producido. “Esto significa que los gases distintos del CO₂ se pesan por la cantidad de calentamiento que causan en una escala de tiempo de 100 años”.

En el video de la conferencia de Hubert Keller en el encuentro anual del FEM que comparten en Instagram se le escucha decir que “el café emite de 15 y 20 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de café”. Si bien, Keller sí hizo esa mención sobre la contribución de la producción del café a la emisión de GEI, no dijo que el café es “la fuente” del calentamiento global, como afirma el texto sobreimpreso en la grabación publicada en esa red social.

Un artículo en la revista científica The Conversation revisa la información disponible sobre la huella de carbono (emisiones de GEI) del café: desde la preparación en casa hasta la producción. “Independientemente del tipo de preparación del café, su producción es la fase con mayor emisión de GEI. Contribuyó entre el 40 y el 80% de las emisiones totales [de todo el proceso de producción, preparación y consumo de este producto]”, detalla el texto.

La investigación también precisa, sin embargo, que la electricidad que pudiera ser utilizada para lavar una taza de café en un sitio como la provincia canadiense de Alberta (que produce electricidad con alto contenido de carbono) emite más carbono que producir una cápsula de café y enviarla al vertedero.

No dijo que el café era fuente del calentamiento global

Desde elDetector buscamos el video completo de la conferencia de Hubert Keller en las sesiones de la reunión anual del FEM, que se realizó entre el 15 y el 19 de enero de 2024, en Davos, Suiza.

Keller participó en el panel “Poner precio a la naturaleza”, el 17 de enero, en el que se debatió sobre ecología y economía. En medio de la conversación de los conferencistas sobre los desafíos de la naturaleza y su relación con las cadenas de producción, Keller presentó el ejemplo del café en sus dos dimensiones: natural y económica, según comentó.

“Y básicamente el café que todos bebemos emite entre 15 y 20 toneladas de CO₂ por tonelada de café. Así que todos deberíamos saber que esto es cada vez que bebemos café. Básicamente estamos poniendo CO₂ en la atmósfera. Y una de las razones es porque la mayoría de las plantaciones de café o la mayoría del café se produce a través del monocultivo y el monocultivo también se ve afectado por el cambio climático”, dijo (ver del minuto 24:40 al 25:45).

En su explicación, Keller no menciona que el café es “la fuente del calentamiento global”, como afirma la publicación en Instagram, sino que describe lo que instituciones como la ONU y la UE han dicho: que las acciones del hombre producen dióxido de carbono que contribuye con el cambio climático y que el monocultivo (plantaciones extensas de una misma especie) se ve afectado por este fenómeno .

Conclusión

Es engañoso decir que “el café es la fuente del calentamiento global del planeta”, como afirma un post que circula en Instagram. La publicación incluye el video de una conferencia del encuentro anual del Foro Económico Mundial, en el que se menciona que (la más reciente disponible) el café, en su preparación y producción, produce gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, tal como verificamos, la producción de alimentos –como casi todas las acciones humanas– producen GEI, pero ni el café ni su producción están entre los principales contribuyentes de estos gases. La ONU afirma que los combustibles fósiles son los que más contribuyen al cambio climático, pues representan más del 75% de la emisión de estos gases. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

