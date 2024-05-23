Ese video con "boletas" encontradas en una carretera no evidencia fraude en las elecciones presidenciales de 2024 en México: circula hace años

La Central Electoral del Instituto Nacional Electoral de México desmintió que el clip sea reciente.

“Ve cuánta boleta, ve. Y ya marcada por Morena [...]. Ahí es donde está el fraude”, se escucha en un video compartido en Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y TikTok en mayo de 2024, junto a un mensaje que señala que así se “pone en duda la credibilidad de las elecciones del próximo 2 de junio” de México. Pero es falso que esa grabación evidencie fraude para las elecciones federales programadas para junio de 2024, pues el clip circula desde hace años.

Según la Central Electoral del Instituto Nacional Electoral de México (INE) y el INE en Tabasco, las boletas habían sido robadas violentamente durante el traslado de material electoral previo a los comicios federales de 2018 y en su momento se presentó la denuncia.

En el video se aprecia una carretera, un hombre con playera roja, autos y motos que pasan, así como un funcionario policial con tapabocas negro que recoge papeles que están en el asfalto, todo visto desde un vehículo que se desplaza y del que se observa el tablero sobre el cual está un cable y una cruz de palma.

La grabación está acompañada por un texto que dice que en Tabasco “tiraron boletas electorales previamente seleccionadas a favor del Partido Morena” (fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador), “lo que pone en duda la credibilidad de las elecciones del próximo 2 de junio”, haciendo referencia a los comicios presidenciales de México programados para ese día.

Hicimos otra búsqueda, pero esta vez con palabras clave en Google, que nos llevó a un desmentido de la Central Electoral del Instituto Nacional Electoral de México, del 9 de mayo de 2024. La nota incluye una imagen tomada de la grabación que circula en redes sociales y la frase "Falso. Contenido impostor ”.

“El video que circula en redes sociales y muestra boletas electorales tiradas en una carretera y supuestamente marcadas en favor de un partido político, no es reciente. Los hechos ocurrieron en Tabasco en 2018 y en su momento se presentó la denuncia ante la autoridad competente”, se lee. De acuerdo con el texto, el suceso fue en el municipio de Macuspana, Tabasco, en junio de 2018, después de que sucediera el robo violento de cinco paquetes con 11,025 boletas electorales, “que se presume fueron marcadas y arrojadas a la carretera”.

Ese robo en Macuspana, Tabasco, es el único que coincide con descripción de boletas tiradas a orilla de la carretera, y del que se tiene información registrada en diferentes medios de México . Univisión Noticias también lo informó en su momento.

El INE en Tabasco mencionó un robo en un comunicado publicado en su cuenta de X el 25 de junio de 2018. Allí se indica que hicieron la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Conclusión

Es falso que ese video, en el que se señala que se encontraron boletas electorales marcadas a favor del partido Morena en una carretera, sea evidencia de fraude para las elecciones presidenciales de México del 2 de junio de 2024. En elDetector hallamos, por medio de búsqueda inversa de imágenes, que la grabación no es actual, pues ya había sido difundida desde hace años. La Central Electoral del Instituto Nacional Electoral de México desmintió que sea reciente el contenido que circula en redes e indicó que en 2018 se hizo la denuncia correspondiente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

