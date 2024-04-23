Biden no anunció el programa “Latinos sin deudas 2024” para aliviar el pago de tarjetas de crédito

No es la primera vez que circula desinformación sobre una ayudas económicas para latinos.

Un video difundido en Facebook el 14 de abril afirma que el presidente Joe Biden acaba de anunciar un nuevo programa llamado "Latinos sin deudas 2024" para ayudar a la comunidad hispana a eliminar las deudas de las tarjetas de créditos en "unos minutos". Sin embargo, esta afirmación es falsa pues el gobierno estadounidense no ha aprobado un programa de eliminación de deudas de tarjetas para hispanos, como verificamos en la página web de la Casa Blanca. En elDetector hemos desmentido publicaciones similares que usan falsamente imágenes de personas reconocidas para promocionar supuestos programas de alivio de deudas.

El audio del video, que ha sido reproducido más de 1.6 millones de veces en menos de una semana, dice: “El presidente Biden acaba de anunciar el nuevo programa Latinos sin deudas 2024", mientras se observa la imagen del mandatario.

El mensaje del post indica que, gracias al “programa de asistencia para los hispanos”, lograron eliminar miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito. En el video, la voz que narra destaca que calificar para el programa es "completamente gratis" y que se debe visitar el enlace para reservar cupo, ya que estos son “limitados”. Además, señala que un representante estará disponible para ayudar a eliminar las deudas en "solo unos minutos". En el video se aprecian imágenes de billetes de dólares, tarjetas de crédito y personas.

Desde elDetector, lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda en inglés en el sitio web oficial de la Casa Blanca. Entre los resultados, encontramos un comunicado en el que el presidente Biden anunció el 8 de abril de 2024, en un evento en Wisconsin, nuevas condonaciones de deudas que benefician a latinos, entre otras comunidades vulnerables, pero estas no están relacionadas con tarjetas de crédito ni son exclusivamente para hispanos, sino que están dirigidas a personas con deudas estudiantiles.

Días después, el 12 abril, la Casa Blanca publicó otro comunicado en el que se refieren a los latinos y los esfuerzos que el actual gobierno, según se lee, ha hecho para cerrar la brecha entre los blancos y los latinos con respecto a viviendas, pequeñas empresas y préstamos estudiantiles, pero tampoco se menciona nada sobre tarjetas de crédito o algún programa llamado “Latinos sin deudas 2024”, como indica el post desinformante.

Desde elDetector consultamos directamente a la Casa Blanca, pero al momento de publicar esta verificación no habíamos obtenido respuesta.

Además, realizamos una búsqueda con palabras clave en Google, en la sección de noticias, usando el nombre del supuesto programa y el apellido del presidente, tanto en inglés como en español, pero no encontramos información que respalde lo que se anuncia en la publicación.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google a partir de una captura del video donde se ve a Biden, encontramos la grabación original del que sale el clip incluido en la publicación en Facebook. Notamos que el presidente aparece con la misma vestimenta en ambos videos y la cámara lo enfoca desde el mismo ángulo, pero al revisar el audio original, verificamos que en ningún momento mencionó el supuesto programa para los latinos. A diferencia de lo que dice el video desinformante, durante su discurso en Leesburg, Virginia, el 8 de febrero de 2024, el mandatario destacó los logros de su partido, la unidad de los demócratas, la ayuda brindada a Israel y Ucrania, así como la investigación sobre su manejo de documentos clasificados.

En busca de información adicional, visitamos la página del usuario que compartió la publicación y confirmamos que esta no corresponde a ninguna cuenta oficial del gobierno estadounidense, sino que se describe como una página de "videojuegos". Esta cuenta, creada hace menos de un año, inicialmente llevaba el nombre de una persona y, desde marzo de 2024, fue cambiado por el de una organización.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA, por sus siglas en inglés) advierte sobre el uso de redes por individuos que emplean credenciales inauténticas, como "expertos" falsos, periodistas, grupos de expertos o instituciones académicas, para hacer creíble el contenido. En el caso de la publicación que estamos verificando, se utiliza el nombre del mandatario estadounidense.

En 2024, el equipo de elDetector ha verificado varias publicaciones relacionadas con supuestas ayudas económicas. Por ejemplo, en enero, verificamos que es falso un contenido que mostraba la imagen de Biden y afirmaba que el gobierno de EEUU había aprobado un subsidio de $6,400 para los latinos; y en febrero desmentimos la existencia de un supuesto programa de "Alivio económico 2024" para pagar deudas relacionadas con tarjetas de crédito.

También hemos desmontado publicaciones desinformantes que incluyen imágenes de personas reconocidas, como el periodista de Univision Jorge Ramos, en las que lo vinculan con un anuncio para eliminar las deudas de tarjetas de crédito que en realidad nunca realizó.

La CISA recomienda cuestionar el origen de la información antes de compartirla, ya que gran parte de la desinformación más perjudicial se propaga rápidamente a través de publicaciones compartidas.

No tiene relación con deudas, sino con beneficios para empleados

Al final del video, se invita a hacer clic en un enlace para una evaluación gratuita del nivel de deudas y para "reservar cupo". Sin embargo, al ingresar, nos encontramos con que el contenido de la página no tiene relación con programas de gestión de deudas, sino que trata sobre ideas de beneficios para empleados.

El uso de titulares exagerados o engañosos, junto con imágenes llamativas o de personas reconocidas, con el propósito de atraer visitantes a sus sitios web, se conoce como clickbait (ciberanzuelo). Esta táctica se emplea principalmente para aumentar el tráfico en línea, a veces con la intención de obtener ganancias económicas.

Conclusión

Es falso que el presidente Biden acaba de anunciar un programa llamado "Latinos sin deudas 2024", que promete ayudar a que los hispanos eliminen sus deudas de tarjetas de crédito "en minutos", como anuncia una publicación que circula en Facebook. A través de una búsqueda en el sitio web oficial de la Casa Blanca, comprobamos que dicho programa no ha sido anunciado. Si bien el mandatario estadounidense en las últimas semanas ha informado sobre un nuevo plan para el perdón de deudas relacionadas con préstamos estudiantiles, el cual beneficiaría, entre otros, a latinos, este no tiene relación con tarjetas de crédito ni es exclusivamente para hispanos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

