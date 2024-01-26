Gobierno de EEUU no ha aprobado un nuevo programa de subsidio de $6,400 para latinos, como dicen en redes

Usan una imagen vieja de Biden para desinformar sobre beneficios de salud.

La imagen del presidente estadounidense, Joe Biden, aparece en una publicación en Facebook que incentiva a las personas sin Medicare ni Medicaid a reclamar un supuesto subsidio de 6,400 dólares “aprobado” por el gobierno de Estados Unidos para latinos mayores de 25 años antes de la fecha límite. Sin embargo, esto no es cierto.

Desde elDetector no encontramos en el sitio web del Congreso o de la Casa Blanca registro de ningún programa nuevo que ofrezca esta cantidad de dinero, pero sí hallamos verificaciones que desmienten publicaciones similares, además de que entidades del gobierno recomiendan tener cuidado con este tipo de anuncios que promueven seguros de salud.

“El Congreso aprobó un nuevo programa que ofrece a millones de estadounidenses seguro de salud gratis... ¡GRATIS!”, se lee al principio del mensaje difundido el 12 de enero de 2024. En otra parte, señalan que calificas “si no tienes Medicaid, Medicare o seguro de salud”.

El post incluye una foto del mandatario sentado en un escritorio, aparentemente firmando un documento. El texto que acompaña la imagen afirma que “Biden aprueba subsidio de $6,400 para latinos mayores de 25 años”.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos. Pincha aquí:



Lo primero que hicimos en elDetector fue verificar si existe el supuesto “nuevo programa” aprobado por Biden, consultando el sitio web del Congreso. Realizamos una búsqueda filtrada desde 2021 con palabras claves en inglés ("salud subsidio” y “subsidio de atención médica"), pero ninguna de las búsquedas proporcionó información que respalde lo anunciado en Facebook.

Hicimos otra búsqueda, esta vez en la página de la Casa Blanca (con las palabras clave "ley subsidio salud") y, entre los resultados, no hallamos declaraciones del año pasado ni de este. Si bien uno de los comunicados, publicado en 2022, señala que la administración de Biden promueve la equidad para las comunidades latinas, ampliando el acceso a la atención médica y reduciendo costos de medicamentos para las personas mayores, no se hace referencia al programa mencionado en el anuncio desinformante.

En busca de información adicional y tras realizar una búsqueda de palabras clave en Google, encontramos artículos que desmienten publicaciones similares sobre el supuesto programa de subsidio.

Jenna Valle-Riestra, portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo a AFP que “no hay nuevos paquetes de estímulo” tras ser consultada por este medio, miembro –como elDetector– de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, en inglés).

Además, mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, corroboramos que la fotografía del mandatario no es actual ni tiene relación con el contenido promovido en la publicación desinformante. En un artículo de NBC News encontramos la misma imagen y, en el pie de foto, se especifica que Biden "firma una orden ejecutiva para asegurar las cadenas de suministro críticas en la Casa Blanca el 24 de febrero de 2021”. También indica que fue tomada por Saul Loeb y es de AFP vía Getty Images, según se puede confirmar en la agencia de fotografía donde aparece con la misma descripción.

Al visitar el enlace al que la publicación invita para supuestamente "reclamar tu subsidio de $6,400", observamos que no redirige a ningún sitio gubernamental, sino a una página web comercial en la que hacen preguntas sobre cobertura de salud. De acuerdo con USA.gov, sitio web oficial, los mensajes que “prometen ‘dinero gratis’ del gobierno suelen ser estafas”. Recomiendan visitar sitios oficiales gubernamentales como Benefits.gov, GovLoans.gov, entre otros, para informarse sobre programas de ayuda económica.

Conclusión

Es falso que el gobierno de Estados Unidos haya aprobado un programa nuevo que beneficia a los latinos mayores de 25 años con 6,400 dólares en subsidios para cuidados de salud, como difunde un anuncio en Facebook. A través de búsquedas de palabras clave en los sitios web del Congreso y de la Casa Blanca, así como en Google, no se hallaron registros de ningún programa reciente que respalde la existencia de dicho programa. Por el contrario, encontramos notas que califican publicaciones similares como falsas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

