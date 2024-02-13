Es falso que se haya aprobado un “alivio económico 2024” para pagar tarjetas de crédito

El gobierno no ha emitido cheques de estímulo desde la pandemia.

En Facebook circula un video que muestra el logo de una entidad del gobierno de Estados Unidos y afirma que las personas pueden recibir dinero para saldar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos a través de un supuesto "Alivio Económico 2024". Sin embargo, esto no es cierto.

Aunque el gobierno ha proporcionado estímulos financieros en forma de cheques durante el período de la pandemia, no hay registros de que el gobierno estadounidense haya aprobado algún programa similar para este 2024 que otorgue fondos a los ciudadanos para pagar sus deudas de tarjetas de créditos, las cuales superan el billón de dólares, cifra que marca un máximo histórico.

En un reel, la voz en off dice: “Me gustaría explicar por qué acaban de lanzar este programa. Se llama el alivio económico para 2024”. Al tiempo, se muestran imágenes de un documento titulado en inglés “Alivio Económico para 2024”, acompañado del logo del Departamento de Estado de EEUU y un cheque por la cantidad de $18,712.21, fechado el 3 de enero de 2024.

La voz narradora también indica que este dinero debe destinarse a "sus tarjetas de crédito o cualquier préstamo", pero advierte que si se usa en vacaciones o en la compra de un auto, deberá ser reembolsado. En el video, visto más de 774,000 veces desde su publicación el 24 de enero de 2024, se explica que esta medida es una “forma de resetear la economía porque las cosas se han puesto muy mal especialmente en los últimos cuatro meses”. El mismo usuario ha difundido posts similares.

Desde elDetector visitamos la página web del Congreso de Estados Unidos para confirmar la existencia del programa mencionado en redes. Realizamos una búsqueda filtrada en inglés con el nombre del supuesto programa detallado en el post (Alivio Económico 2024) y no encontramos registros de ninguna ley denominada así.

Hicimos también una búsqueda con palabras clave en el sitio web de la Casa Blanca, y ninguno de los resultados respalda lo promovido en el video.

El pasado enero, USA Today, miembro –como elDetector– de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, en inglés), publicó un artículo desmintiendo que exista una nueva ley que supuestamente ayuda a las personas a saldar sus deudas de tarjetas de créditos. En 2023, nuestro equipo también calificó como falsos otros mensajes relacionados con alivios económicos.

El usuario que difundió la publicación se describe como una “empresa de internet” y en su foto de portada muestra al Congreso de Estados Unidos, junto con lo que parece ser el logo del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (también conocido como el Banco Central).

Además, verificamos que desde esta cuenta, que fue creada hace cinco meses, se lleva a cabo una campaña de publicaciones similares. Algunos de sus anuncios fueron retirados debido a que, según se lee en el mensaje, no cumplían con los estándares de publicidad establecidos por Meta. El enlace de las publicaciones lleva a una página no relacionada con el gobierno de Estados Unidos.

FTC alerta sobre empresas que ofrecen alivio para tarjetas de créditos

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) alerta sobre empresas que prometen supuestamente “reducir o eliminar la deuda de su tarjeta de crédito”.

En 2023, esta entidad anunció la prohibición permanente a varios operadores de “vender productos o servicios de alivio de deuda” por despojar a personas de “decenas de millones de dólares” con la falsa promesa de “eliminar o reducir sustancialmente la deuda de sus tarjetas de crédito”.

La FTC recomienda llamar directamente a la compañía de tarjeta de crédito para solicitar un plan de financiamiento y no hacer pagos adelantados a ninguna empresa que le prometa aliviar la deuda pues esto, según la FTC, es ilegal.

Conclusión

Es falso que haya un nuevo programa de alivio económico para liquidar deudas de tarjetas de crédito este 2024, como afirma un reel que circula en Facebook. Con una búsqueda con palabras clave utilizando el nombre del supuesto programa, verificamos que no existen registros ni en el sitio web del Congreso estadounidense ni en la página web de la Casa Blanca que respalden lo afirmado en el post. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

