Esa bandera británica a media asta no se izó recientemente a la espera de un “anuncio inminente” de la familia real: la imagen es de 2022

Ni los edificios gubernamentales tienen la bandera a media asta, ni la foto es actual.

Circula en X (antes Twitter) y Facebook la imagen de una bandera británica a media asta supuestamente izada en los edificios gubernamentales del Reino Unido, con la afirmación de que la BBC está a la “espera de un ‘anuncio inminente’ de la familia real”, pero esto es falso. La fotografía está fuera de contexto pues es de 2022, cuando murió la reina Isabel II de Inglaterra. Además, para este 19 de marzo de 2024, ni la BBC ni otros medios de comunicación han reportado que las banderas estén a media asta.

Lo comprobamos con una búsqueda inversa de imágenes en Google y Yandex, búsquedas con palabras clave en Google (en inglés y español) y el hallazgo de la foto original, publicada el 9 de septiembre de 2022 por la agencia turca de noticias Anadolu Ajansi.

Esta falsedad circula tras los rumores y teorías de conspiración sobre la salud y el paradero de la princesa de Gales, Kate Middleton, luego de que se difundiera una foto editada de ella con sus hijos en el Día de la Madre en Reino Unido.

“Última hora, Reino Unido. Informes de que la bandera de la Unión ondea a media asta en algunos edificios gubernamentales en todo el Reino Unido esta noche en medio de informes de que la BBC está a la espera de un ‘anuncio inminente’ de la Familia Real…”, se lee en la publicación en X, que ya acumula más de 820,000 visualizaciones, 2,000 “me gusta” y 800 reposts. En la foto se ve la bandera ondeando a la izquierda y a media asta sobre una cornisa (molduras que sirven de remate de una construcción).

Hicimos una búsqueda en Google con palabras clave en inglés y español y no encontramos registros en la prensa británica de que las banderas estén a media asta. En las páginas de la BBC en inglés y español (BBC Mundo) no hay nada tampoco.

Una búsqueda inversa de imágenes en Yandex nos permitió identificar que la misma foto de la bandera había sido usada el 9 de septiembre de 2022 por el medio Haber7, de Turquía, para anunciar que el consulado general británico en Estambul había izado la bandera a media asta tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra el 8 de septiembre de 2022.

Con la misma búsqueda inversa, hallamos que otro medio turco, llamado Sabah, también usó la imagen para anunciar entonces que el consulado general británico en Estambul estaba de luto.

Con el dato de que la foto corresponde al luto por la muerte de la reina Isabel II, hicimos una búsqueda con palabras clave en la sección imágenes de Google que nos mostró diferentes ángulos de la misma bandera a media asta sobre la cornisa, tomadas en septiembre de 2022. Incluso una del servicio de fotografías británico Alamy que hizo una captura de esa bandera a media asta durante el día .

En elDetector también recientemente verificamos que eran falsas las publicaciones en redes según las cuales la BBC había puesto el fondo de su logo de color negro por un supuesto anuncio que tenía previsto hacer relacionado con la princesa de Gales, pues desde hace años este medio británico usa el fondo negro en su logo corporativo.

Conclusión

Esa foto de la bandera británica a media asta que circula en redes no es una imagen actual de los edificios gubernamentales en Reino Unido a “la espera de un ‘anuncio inminente’ de la familia real”. La fotografía está fuera de contexto, pues en realidad muestra el estandarte sobre el consulado general británico en Estambul en septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Lo verificamos al encontrar la foto original en la agencia turca de noticias Anadolu Ajansi mediante búsquedas inversas de imágenes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.