Es falso que la BBC haya puesto su logo con fondo negro por un anuncio que haría sobre Kate Middleton

Desde el episodio de la foto manipulada de la princesa de Gales, se han difundido desinformaciones.

Es falso que el medio británico BBC haya puesto el fondo de su logo de color negro por un supuesto anuncio que tenga previsto hacer relacionado con la princesa de Gales, Kate Middleton, o que esto ya se hiciese cuando falleció la reina Isabel II de Inglaterra, como señalan publicaciones en X (antes Twitter) y Facebook .

Estas falsas advertencias aparecen tras los rumores de los últimos días sobre la salud de Middleton, potenciados por la publicación de una foto con sus hijos retirada por múltiples agencias de noticias luego de encontrar indicios de que fue manipulada. La misma princesa de Gales pidió disculpas por haberla editado, según un comunicado del Palacio de Kensington. La futura reina consorte se sometió el pasado 16 de enero a una cirugía de abdomen y desde entonces no ha vuelto a aparecer en público.

Los posts vienen acompañados de una supuesta imagen de la biografía de la corporación en su perfil de X, en la que se ve las siglas BBC en negro, cada una dentro de un recuadro blanco y todas sobre un fondo circular negro. También se observa el número de seguidores, que supera los 5.3 millones, y el de cuentas seguidas por el medio: 187. Estas cifras no se corresponden con las reales que se pueden comprobar en su cuenta oficial : 2.3 millones de seguidores y 198 perfiles seguidos.

Fondo negro sólo en la cuenta de la empresa

La BBC cuenta con varias secciones y todas tienen perfiles en X, Instagram y Facebook. Al revisar, por ejemplo, las cuentas en esas redes sociales de la sección de información en español, BBC Mundo, encontramos que en las tres el logo tiene las letras en rojo sobre cuadros blancos y el fondo rojo.

Lo mismo ocurre con los tres perfiles del área de información general del medio, BBC News (World), al igual que en los logos en las cuentas de X de la sección de noticias específica para el Reino Unido, BBC News (UK), o de noticias de última hora, BBC Breaking News. En el caso del equipo de deportes, BBC Sports, el fondo es amarillo.

Un caso similar ocurre con las webs oficiales. En la página de la BBC se aprecia el logo con letras negras en cuadros blancos sobre fondo negro antes comentado en la parte superior de la misma. En la de BBC Mundo esas letras son rojas en cuadros blancos sobre un fondo rojo.

La cuenta BBC recoge la información de todas las secciones de la corporación, sean o no del área de noticias. Una búsqueda en Internet Archive, una plataforma donde pueden guardarse copias de contenidos en internet, revela que esa cuenta tiene el fondo del logo de color negro, por ejemplo en X, desde al menos el 10 de abril de 2021 . Dos días antes, el 8 de abril , también se archivó una copia de la cuenta, pero la imagen del perfil era una foto de una parte del planeta Tierra tomada desde el espacio.

En la cuenta de Facebook de la compañía vemos que el logo con el color negro de fondo ya se compartía desde al menos el 23 de enero de 2021.

La reina Isabel II de Inglaterra falleció, como informó Univision Noticias, el 8 de septiembre de 2022. Es decir, en ambos casos, más de un año después de que, como mostramos, el logo tenía el fondo negro. En el perfil de X, el día de la muerte de la monarca se puso como imagen de cabecera una foto de la difunta soberana con el año de su nacimiento, 1926, y de su muerte, 2022.

Conclusión

Es falso que la BBC cambió el fondo de su logo al color negro relacionado con algún posible anuncio sobre la salud de Kate Middleton, como sugieren publicaciones en redes sociales. La princesa de Gales lleva fuera de los focos desde enero de 2024, cuando se sometió a una cirugía. La BBC lleva el logo con ese color, en su cuenta corporativa de X y Facebook, desde al menos 2021. Otros perfiles de secciones específicas, como BBC Mundo, BBC News UK o BBC Breaking News mantienen el fondo rojo y, en el caso del equipo de deportes, amarillo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

