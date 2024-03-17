Kate Middleton y la explosión de teorías conspirativas como forma de ganar dinero

Hubo un "aumento significativo en las publicaciones relacionadas con Kate Middleton en la última semana".

Si te conectaste a las redes sociales esta semana, es prácticamente imposible que no hayas visto por lo menos un par de teorías conspirativas sobre el bienestar o incluso la vida de la princesa de Gales, Kate Middleton.

Desde que cinco destacadas agencias de noticias retiraran una fotografía compartida por el Palacio de Kensington en el Día de la Madre, citando inconsistencias en la alineación de la mano de la princesa Charlotte en la imagen —lo que indicaba que había sido manipulada—, una cascada de especulaciones ha emergido alimentada tanto por la preocupación genuina como por intereses lucrativos. Se trataba de la primera foto de la princesa difundida tras haberse sometido a una cirugía en enero.

Me conecté a TikTok por apenas 30 minutos para ver qué pasaba. Y constaté, el pasado miércoles, que se propagaban contenidos en español, inglés y portugués que van desde acusaciones de agresión física por parte del príncipe Guillermo hacia Kate hasta sugerencias de un comportamiento similar por parte de la reina Camilla Parker Bowles, la esposa del rey Carlos III. Vi videos cortos que juntan decenas de fotos viejas para intentar “probar” que la manipulación de fotografías de la princesa de Gales no es algo nuevo y que esto (¡imagínate!) podría significar que la princesa está muerta desde hace meses. (No ofrezco ningún enlace a esos contenidos aquí para no dar oxígeno a esas narrativas sin cualquier comprobación).

Después de TikTok, me fui a Facebook –y la locura también estaba allí. El análisis de datos extraídos de CrowdTangle, herramienta de Meta que permite seguir las conversaciones públicas mantenidas en su plataforma, revela un aumento significativo en las publicaciones relacionadas con Kate Middleton en la última semana, comparado a los últimos 30 días.

Pero lo que más me asustó fue, una vez más, comprobar que el negocio de la desinformación –que mueve millones y millones– se activó y está generando dinero y fama para quienes no tienen nada que ver con la familia real británica.

Una búsqueda realizada en la biblioteca de anuncios de Meta muestra que entre el 7 y el 14 de marzo de 2024 estaban activos en esa red social casi 300 anuncios vinculados al nombre "Kate Middleton" . Y eso quiere decir que Meta no sólo había permitido publicidad alrededor de las controversias generadas por la foto de la princesa, sino que también estaba ganando dinero con ella.

Al revisar algunos de los anuncios, vi un poco de todo. De la prensa rosa, que abusaba de frases como "Guillermo rompe el silencio" para ganar clics en un reportaje sin fuentes claras ni informaciones objetivas, a páginas de negocios que buscan ganar más seguidores o clientes. Una clínica de estética, por ejemplo, me llamó la atención por haber pagado a Meta para anunciar un post con el siguiente contenido:

"¿Están siguiendo las noticias y teorías de conspiración sobre la princesa de Gales, Kate Middleton? Cuéntame, ¿cuál es tu teoría favorita sobre los últimos acontecimientos de la realeza? Y no olvides llamar a nuestro equipo para mantenerte al tanto de nuestras promociones especiales de esta semana. ¡No te quedes fuera!".

Pero lo que más me gustaría que quedara de este episodio –además del total bienestar de la princesa (que no deja de ser una madre de tres niños)– son dos puntos. El primero, el papel primordial que jugaron los periodistas profesionales y las herramientas de detección de imágenes alteradas. Sin ellos, el planeta posiblemente hubiera creído en la foto repartida por el Palacio de Kensington. ¡Qué bueno que esos periodistas fueron rápidos! ¡Y qué bueno que haya periodistas dudando de contenidos enviados por fuentes oficiales!

El segundo punto es algo más amplio. Habla de responsabilidad y credibilidad. Sabemos que, poco después de que las agencias de noticias alertaran sobre la manipulación de la foto, Kate Middleton emitió un comunicado pidiendo perdón por "cualquier confusión" que pudiera haber causado. En el texto, que lleva la firma de la princesa de Gales, se lee que "como muchos fotógrafos aficionados", ella "ocasionalmente experimenta con la edición". Pero esta declaración pública presenta interrogantes.

Suponiendo que Kate Middleton realmente haya sido responsable de la manipulación de su foto, ¿cómo el gabinete de prensa del Palacio de Kensington no ha podido/sabido parar este tipo de contenido antes de que llegara al público? ¿No son capaces de identificar imágenes fabricadas hechas por los miembros de la familia real?

Además de esto, ¿por qué el comunicado posescándalo no trae un pedido de disculpas del propio equipo de comunicaciones? ¿No hay nadie responsable por ese error desinformativo en toda la estructura de la monarquía británica?

Y, finalmente, ¿qué pasa con la transparencia? Si la foto del Día de la Madre era fabricada, ¿cómo habría sido ese día en el palacio? Al no difundir otros registros de este momento y al evitar dar informaciones sobre la princesa Kate, la comunicación oficial alimenta toda la industria conspirativa y, por supuesto, todo el negocio de la desinformación en redes sociales. Cuesta creer que una entidad tan antigua como la monarquía británica no sepa eso.