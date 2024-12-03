Cambiar Ciudad
El Banco Central de Reserva de El Salvador NO ha lanzado una plataforma de inversión: se trata de una estafa

Desinformantes prometen supuestas oportunidades de inversión aprovechándose del nombre de una institución bancaria fundada hace casi un siglo para engañar a las personas. La propia entidad ha alertado sobre estafas en redes.

Ivette Franco
Ivette Franco.
Estafadores se aprovechan del nombre de bancos para cometer fraudes.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

En Facebook, una publicación asegura que el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), fundado el 19 de junio de 1934, lanzó una plataforma de inversión gratuita que promete potenciar las “ganancias” de los salvadoreños que la utilicen. Pero esto es falso. El propio BCR ha emitido varias alertas en 2024 sobre anuncios ilegítimos y negó que ofrezca “servicios de inversión”.

“Se lanzó una nueva plataforma para invertir en el Banco Central de Reserva de El Salvador”, dice el audio de un video que ha sido reproducido más de 26,000 veces desde su publicación el 25 de noviembre de 2024.

En otra parte, se escucha que “más de 2,700 salvadoreños ya la utilizan para obtener grandes ganancias con pequeñas inversiones” y que esta oportunidad “gratuita” está disponible solo completando un formulario que supuestamente está disponible hasta “hoy”. Publicaciones similares han sido compartidas por distintos usuarios en Facebook.

No brinda servicios de inversión

En nuestra verificación, lo primero que identificamos es que el perfil que promueve la supuesta inversión no pertenece a la institución bancaria mencionada, sino a una página que se describe como una “agencia de consultoría”, creada el 30 de octubre de 2024, con solo cuatro seguidores. Estas suelen ser características comunes de cuentas automatizadas o bots utilizados para difundir desinformación.

Posteriormente, encontramos un comunicado oficial publicado en el sitio web del BCR que alerta a los ciudadanos y en el que se lee: “No caigas, es una estafa”. En el mismo, compartido en junio de 2024, se explica que “personas ajenas a nuestra institución están difundiendo información falsa por internet para estafar, robar datos y dinero de la población”.

En agosto, el BCR, mediante su cuenta oficial de Facebook, advirtió también que “no ofrece servicios de inversión”, contrario a lo que dice el post falso. Meses después, en octubre, alertó a través de su cuenta oficial de Instagram sobre “tácticas que los estafadores usan para llamar tu atención en línea”, como ofrecer una oportunidad de inversión con una “oferta de tiempo limitado”. También recomendó “revisar dos veces quién te contacta, para que no caigas”.

Solicitan datos personales

En busca de información adicional, accedimos al enlace compartido en el post desinformante, donde lo primero que notamos es lo que parece ser el logo del BCR, acompañado del mensaje que dice: “Aprenda a invertir y beneficiarse de compañías rentables”.

En esa misma página solicitan datos personales como “nombre completo”, “correo electrónico” y “número de teléfono”. La Fiscalía General del Estado de Colorado alerta que compartir este tipo de información puede poner a los usuarios en riesgo de “robo de identidad” y de ser víctimas de spammers que compran y venden estos datos. Notamos, además, que la URL no corresponde al sitio oficial del BCR, que termina en “gob.sv”, sino en un dominio “.com”.

Esta no es la primera vez que elDetector califica una publicación como falsa porque utiliza ilegítimamente el nombre de una institución financiera gubernamental. En otra ocasión, desmentimos una falsa promoción supuestamente proveniente del Banco Central de Honduras, en la que se ofrecían oportunidades de inversión inexistentes.

Conclusión

Es falso que el Banco Central de Reserva de El Salvador haya beneficiado a miles de personas a través de su supuesta plataforma de inversión, como afirma un post difundido en redes sociales. La propia entidad gubernamental desmintió a través de sus redes que no ofrece “servicios de inversión” y alertó a las personas para que no caigan en estafas, en las que los ciberdelincuentes usan diversas “tácticas” para atraer tu atención en línea. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

