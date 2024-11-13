Banco Central de Honduras NO ofrece ganancias a través de una “nueva plataforma exclusiva”

Circula en Facebook una publicación que afirma falsamente que se puede invertir en el Banco Central de Honduras (BCH) a través de una “nueva plataforma” en la que los hondureños están “obteniendo ganancias”. La misma entidad del gobierno lo desmintió, a través de un comunicado de prensa en su sitio web.

PUBLICIDAD

“Lanzamos una nueva plataforma exclusiva para invertir en el Banco Central de Honduras”, dice el post, que ha sido reproducido más de 230,000 veces desde su publicación el 6 de noviembre de 2024. En otra parte, se escucha que “más de 2,700 hondureños ya están obteniendo ganancias con pequeñas inversiones” y que solo es necesario completar el formulario, al cual puedes acceder “gratis”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No ofrece servicios de inversión

Desde elDetector observamos que la cuenta que comparte la publicación que estamos verificando no corresponde a la cuenta oficial del Banco Central de Honduras (BCH), sino que es una página que se describe como de “publicidad y mercadeo”, sin publicaciones visibles desde su creación el 1 de octubre de 2024. En las reseñas, además, un usuario no recomienda la página, afirmando que es “una mentira para engañar y estafar”.

Ingresamos al sitio web oficial de la institución financiera, en la sección de la sala de prensa, en busca de información sobre la supuesta oportunidad de inversión y encontramos un comunicado publicado el 11 de noviembre de 2024 relacionado con este tema. En el texto se lee que se hace un “llamado de alerta a la población a nivel nacional e internacional”, explicando que el BCH “no ofrece” servicios de inversión ni solicita “información personal o financiera” y pide hacer caso omiso a “sitios fraudulentos” que buscan estafar a las personas.

PUBLICIDAD

Además, se recuerda a los usuarios que “los únicos canales de comunicación de la Institución son: el Portal Digital (www.bch.hn) y sus cuentas de redes sociales, en los cuales publica información oficial”.

También realizamos una búsqueda de palabras clave en Google y encontramos artículos de prensa que mencionan un fraude muy similar, además de otro comunicado emitido por la institución financiera en julio de 2024, en el que advierten sobre sitios fraudulentos que “invitan a invertir dinero por medio de una plataforma de inversión digital promovida y autorizada por esta Institución, lo cual es una publicación falsa”, ya que dicha plataforma no ha sido lanzada.

Ingresamos al enlace incluido en la publicación que estamos verificando y, al acceder, no encontramos nada relacionado con lo promovido, sino un texto que dice: “El Papel del Petróleo en la Geopolítica Global. Un análisis sobre cómo el petróleo influye en las relaciones entre países y en la configuración del orden mundial”.

Conclusión

Es falso que el Banco Central de Honduras ofrezca una oportunidad de inversión para obtener ganancias a través de una nueva plataforma, como señala una publicación difundida en Facebook. La misma institución financiera, a través de su sitio web, aclara que no ofrece servicios de inversión ni solicita información personal, y pide hacer caso omiso de estos mensajes, ya que se trata de “sitios fraudulentos” que usurpan su nombre para estafar. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.