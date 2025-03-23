Son falsos esos audios que advierten sobre una ola de secuestros en México, que supuestamente durará 10 días y tendrá como blanco a personas de entre 8 y 30 años

Dos audios enviados al chatbot de elDetector desde México aseguran que “durante 10 día”s habrá un periodo “violento” en el que se secuestrará a personas de “entre ocho y 30 años”, en el que “la policía no hará nada” para detener a los delincuentes. Uno de los audios incluso señala que se secuestrará a 25 personas para extraerles sus órganos, pero ambos son falsos según las autoridades. Además, no es la primera vez que se comparten en estados mexicanos.

En uno de los audios difundidos vía WhatsApp, una mujer asegura que “en los próximos días se va a poner muy violento” y que habrá “una ola de secuestros muy grande”. La mujer señala que durante 10 días la policía permitirá que se lleven “más que nada a mujeres de entre ocho a 30 años” y que no va a investigar nada.

En un segundo mensaje que nos compartieron vía WhatsApp, un hombre señala que en una localidad llamada “Arroyos” hay 25 camionetas y que tienen un permiso de la policía por 10 días para “llevarse a personas de ocho a 25 años de edad” a las que van a extraerles sus órganos. Se detalla que entre los vehículos hay una camioneta “van blanca”. Posteriormente se incluye el audio de la mujer antes citado que habla de que “en los próximos días se va a poner muy violento”.

En Facebook también circula un texto que mezcla información de los audios que circulan en WhatsApp y dice que “un cartel pagó al gobierno para poder levantar mujeres durante 10 días”. Luego señala que los delincuentes “andarán en camionetas levantando gente”, en especial “mujeres de entre ocho y 30 años de edad” y finalmente asegura que “una camioneta blanca de una cabina” casi le quita “un niño a una señora”.

Autoridades desmintieron la veracidad de los audios

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y esta arrojó varios reportes de medios del 27 y 28 de febrero de 2025 informando que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco había aclarado que los audios advirtiendo sobre “una ola de secuestros” eran falsos.

También hallamos una publicación de X (antes Twitter) del 27 de febrero de 2025 de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco que incluye el audio de la mujer asegurando que “en los próximos días se va a poner violento”. En respuesta, la dependencia indicó: “No se dejen ENGAÑAR por INFORMACIÓN FALSA: en redes sociales circulan audios como estos que buscan desorientar, generar confusión y mal informar. Hacemos un llamado a NO hacer caso a este tipo de mensajes”.

Otro de los resultados que arrojó la búsqueda con palabras clave fue una publicación en Facebook de otro medio en la que se incluye un comunicado de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito del municipio Benito Juárez , ubicado en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, que el 13 de marzo de 2025 también informó que los audios sobre la ola de secuestros carecían de fundamento y eran falsos.

“Los mensajes de voz han sido detectados circulando en otros estados de la república. Por eso pedimos a la ciudadanía hacer caso omiso y no dejarse llevar por información no verificada”, dice el documento.

Mensajes similares han circulado anteriormente

En junio de 2024, elDetector verificó audios similares que hablaban de “una poderosa mafia” que supuestamente traficaba órganos, que está secuestrando niños y que decían que “25 camionetas” se estaban llevando niñas y jóvenes en el estado de Morelos. Pero también en esa ocasión, tras contactar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, confirmamos que se trataba de desinformación.

Esa tampoco fue la primera vez que el falso reporte de una mafia que trafica órganos se compartía en redes. Tras realizar una búsqueda en Google con las palabras claves que se incluían en el audio en cuestión, se encontró que ese mensaje fue compartido por usuarios de redes en México al menos desde 2018 . En ese entonces, las fiscalías de distintos estados como Durango, Hidalgo, Colima y Jalisco desmintieron su veracidad y pidieron a la población no compartir información no verificada.

Ya en 2022, elDetector había calificado también como falso un mensaje de texto con contenido muy similar, pero que fue enviado desde Paraguay, no de México. Además, se confirmó que cuentas de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México y Argentina también lo habían compartido.

Conclusión

Son falsos dos mensajes de WhatsApp que llegaron al chatbot de elDetector desde México y que aseguran que comenzará una ola de secuestros y que durante 10 días la policía permitirá que delincuentes se lleven a personas entre ocho y 30 años de edad, sin detenerlos. Autoridades mexicanas de distintos estados confirmaron que no se trata de información verdadera. Además, en elDetector hemos verificado mensajes similares que han circulado en distintas entidades mexicanas desde 2018 y también en otros países. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

