Es falsa esa cadena sobre una “poderosa mafia” de tráfico de órganos que secuestra a niños

El mensaje que nos llegó desde Paraguay no hace referencia a ningún país o ciudad en específico. Se trata de un texto genérico titulado “Noticia de Último Minuto. Alerta Roja” y que pide su difusión entre “familias, maestros de estancias infantiles, kinders, primaria y de escuelas de nivel medio superior”. También recomienda una serie de “medidas de seguridad”, como no salir una sola persona con un niño a la calle o no distraerse con el celular.