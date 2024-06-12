Son falsos esos audios que advierten sobre una mafia que secuestra a niños en México

Autoridades mexicanas tienen los mensajes en su base de datos de contenidos falsos.

Dos audios enviados al chatbot de elDetector aseguran que se confirmó la entrada a México de una “poderosa mafia” que se dedica a secuestrar niños para el tráfico de órganos y que hay “25 camionetas” llevándose a niñas de entre 8 y 25 años en Morelos, pero los mensajes son falsos y no es la primera vez que se comparten. Versiones similares han circulado en México desde 2018 y en distintos países latinoamericanos como Paraguay, Colombia, Costa Rica y Ecuador, en donde las autoridades los han desmentido.

Ambos materiales también se han publicado en Facebook en un video en el que solo se muestra una captura de pantalla de un chat de WhatsApp. La grabación incluye un mensaje en tsotsil , una lengua indígena de los Altos de Chiapas, al sur de México; el mensaje de la mujer sobre la supuesta mafia y posteriormente se hacen comentarios específicos sobre la seguridad en distintas comunidades de Chiapas.

Andrés ta Chikinib , comunicólogo y creador de contenidos en tsotsil, confirmó a elDetector vía WhatsApp que los mensajes incluidos en el video dicen lo mismo que los que nos enviaron al chatbot, pero en tsotsil.

Una mafia que operaría en varios estados

En uno de los audios difundidos vía WhatsApp, una mujer asegura que la información de secuestros se dio a conocer como noticia de último minuto y que “padres de familia, maestros de estancias infantiles, kínder, primaria y de escuelas a nivel medio superior” deben estar alerta. El mensaje agrega que han desaparecido niños de entre dos y 14 años de edad y que a algunos los han encontrado “con características de extracción de órganos”.

En el audio se asegura que la “extrema alerta” cubre toda la República Mexicana, pero que es mayor en “Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”. A continuación menciona algunas medidas de seguridad como no salir con el niño solo a la calle y mejor hacerlo con un familiar, ser puntuales al recoger a los menores en la escuela y no perderlos de vista.

En un segundo mensaje que nos compartieron vía WhatsApp un hombre señala que en Morelos, estado al centro de México, hay 25 camionetas y que tienen un permiso de la policía por diez días para “llevarse a niñas de ocho a veinticinco años de edad”. Se detalla que entre los vehículos hay una “camioneta van blanca” con placas del Estado de México.

Contactamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México vía telefónica y el organismo aseguró que no hay ningún reporte de una mafia que se encuentre secuestrando a menores y jóvenes. Un vocero detalló que aunque el delito sí existe, esa grabación “no contiene información real” e incluso la tienen registrada en su base de datos como un material falso que tampoco se ha confirmado en ninguno de los Estados que se mencionan.

También la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, desmintió la información vía telefónica. Además, el pasado 6 de junio, la Unidad Cibernética de la CES publicó en X, antes Twitter , una alerta por audios falsos en los que se habla de la supuesta mafia que trafica órganos antes mencionada.

“Sobre la circulación de un audio, difundido por WhatsApp, que supuestamente advierte sobre un grupo delictivo dedicado al tráfico de órganos (...) esta es información falsa que solamente busca crear pánico en la sociedad así como la desconfianza en las instituciones de seguridad. Te pedimos no seas parte de la desinformación y el pánico colectivo”, dice la publicación.

Esta no es la primera vez que el falso reporte de una mafia que trafica órganos se comparte en redes. Tras realizar una búsqueda en Google con las palabras claves que se incluyen en el audio, se encontró que el mensaje fue compartido por usuarios de redes en México al menos desde 2018 , pero en lugar de audio, se compartió en texto.

En ese entonces las Fiscalías de distintos estados como Durango, Hidalgo, Colima y Jalisco desmintieron la información y pidieron a la población no compartir información no verificada.

Mensaje replicado en otros países

Ya en 2022 elDetector calificó como falso un mensaje de texto con el mismo contenido, pero que fue enviado desde Paraguay, no de México. Además,confirmamos que cuentas de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México y Argentina también lo habían compartido.

El mismo texto, en ocasiones con ciertas variaciones, también fue desmentido por equipos de verificación de Costa Rica en marzo de 2020, de Colombia en noviembre de 2020, de Venezuela en enero y diciembre de 2021.

Igualmente en enero de 2019 fue desmentido por la Policía de Ecuador y en febrero de 2020 por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.

Conclusión

Son falsos dos mensajes de WhatsApp que llegaron al chatbot de elDetector desde México y que aseguran que al país entró una “poderosa mafia” que trafica órganos que está secuestrando niños y que “25 camionetas” se están llevando niñas y jóvenes en el estado de Morelos. Las autoridades mexicanas confirmaron que no se trata de información verdadera. Además, equipos de verificadores de datos y autoridades de varios países latinoamericanos han catalogado de falso el mismo mensaje, que circula en redes sociales por lo menos desde 2018. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

