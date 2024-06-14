El futbolista Andrés Iniesta no promovió una plataforma de inversiones que puede generar “5,400 euros” desde el primer día: su voz fue suplantada

Andrés Iniesta, exmediocampista del FC Barcelona y de la Selección Española de Fútbol, es mencionado en lo que parece ser un segmento de noticias compartido en Facebook que afirma que el futbolista “asustó al gobierno y a los grandes bancos” al hablar de una oportunidad de inversión “secreta” con la que las personas podrían generar importantes ingresos desde el primer día. Sin embargo, el propio equipo de comunicaciones del español calificó la publicación como falsa. Aunque las imágenes son reales, en elDetector comprobamos que el audio fue manipulado.

“Desde el primer día, usted puede esperar ingresos de hasta 5,400 euros” (5,776.52 dólares) a través de un supuesto “programa informático [que] negocia acciones”, dice el audio del video en el que se muestra a Iniesta sentado junto con el exfutbolista David Villa, tras haber sido presentado en lo que parece un segmento del canal 24 horas de RTVE, empresa pública española de medios de comunicación.

En otra parte del clip, publicado el 10 de junio de 2024 y que acumula más de 52,000 reproducciones en el momento de publicar esta verificación se escucha: “Esta inversión es mi propia empresa que yo hice crecer de la nada y es una oportunidad completamente libre de riesgos” y de “forma gratuita”. Durante junio, se han difundido también otras publicaciones con el mismo título: “Principal proyecto financiero 2024”, por diferentes usuarios en Facebook, utilizando la imagen del futbolista.

Su voz fue suplantada

Lo primero que notamos fue que el movimiento de los labios del futbolista no coincidía con sus palabras, como si estuviera desfasado. Por ello, enviamos el audio a VerificAudio, una herramienta de inteligencia artificial de PRISA Media para combatir la desinformación en contenidos sonoros. El informe que nos remitieron tras analizarlo indicó "posibilidad de voz clonada", señalando que el coeficiente de identificación era de 0.54. Una voz real tiene valores inferiores a 0.35.

En elDetector consultamos además a Never Say Never, empresa que representa al jugador español, sobre la autenticidad de la publicación y nos respondieron que era un "fake".

Al encontrar la grabación original, mediante una búsqueda en YouTube con los nombres de los futbolistas Andrés Iniesta y David Villa, comprobamos que el audio era diferente al del video desinformante. Si bien en la entrevista publicada en febrero de 2019 la vestimenta y el encuadre eran idénticos, en ningún momento se abordaron temas financieros, sino principalmente de la trayectoria de Iniesta como deportista y su experiencia en Japón. Tampoco se aprecia la presencia de la conductora de RTVE.

Sin embargo, el contenido del video original no tenía nada que ver con lo que se promociona en el clip manipulado analizado. En realidad, la presentadora hablaba sobre el Día Mundial de las Abejas y la labor de Manos Unidas ONGD en apoyo a las apicultoras en Nicaragua. Otra de las diferencias que encontramos es que la hora se mostraba dinámicamente, avanzando segundo a segundo en la esquina inferior derecha en la grabación original, mientras que en el clip manipulado, la hora aparece estática.

Tampoco encontramos nada relacionado con Iniesta y temas de inversión en el noticiero La tarde en 24 horas de ese día, donde se observa a la presentadora con la misma vestimenta.

Futbolistas falsamente asociados con plataformas de inversión

En elDetector hemos identificado varias desinformaciones en las que utilizan imágenes de deportistas sin su autorización y manipulan su audio para promover presuntas oportunidades de inversión.

En mayo de 2024, por ejemplo, verificamos un video que afirmaba que el delantero del Inter Miami Lionel Messi había anunciado un proyecto de inversiones para los salvadoreños, pero su propio equipo desmintió la veracidad del post.

Unos meses antes, calificamos como manipulado otro video que aseguraba que el futbolista colombiano James Rodríguez, junto con su supuesta hermana Isabella Rodríguez, lanzaba un proyecto para ayudar al pueblo colombiano a resolver problemas financieros. Pero, comprobamos, que se trataba de una falsedad.

Conclusión

Es falso que el futbolista Andrés Iniesta haya anunciado un proyecto de inversiones con el que las personas pueden generar ingresos desde el primer día de forma gratuita, como se le escucha decir en un video difundido en Facebook. Desde la empresa que representa al jugador español, Never Say Never, calificaron el post como “fake” (falso). En elDetector comprobamos que el audio de la entrevista original fue manipulado y, contrario a lo que se escucha en el clip desinformante, Iniesta aborda su experiencia como deportista en una entrevista con el también futbolista David Villa publicada en YouTube en 2019. Además, el clip original de RTVE que aparece al inicio del video desinformante tampoco guarda relación con ningún proyecto de inversiones ni con Iniesta, sino con el Día Mundial de las Abejas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

