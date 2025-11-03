Con qué poder militar cuenta Venezuela para hacer frente a un temido conflicto armado con EEUU

Video Especial Nicolás Maduro, en la mira | análisis de la presión de EEUU contra el régimen de Venezuela

Cientos de miles de soldados y "millones" de reservistas, decenas de aviones caza, helicópteros y un sistema antiaéreo avanzado estarían a disposición de Venezuela, "al menos en papel", en caso de un enfrentamiento armado con Estados Unidos, de acuerdo con expertos y firmas consultoras en seguridad y defensa.

Venezuela ocupa la posición 50 en una lista de 145 países clasificados mundialmente según sus capacidades armadas, que elabora la firma Global Fire Power o Poder de Fuego Global.

Estados Unidos encabeza ese ranking, con un presupuesto de 895,000 millones de dólares para su potencia militar. Venezuela destina unos 4,000 millones de dólares a esos propósitos.



El país norteamericano tiene además la mayor cantidad total de aviones caza, helicópteros, submarinos y destructores, y se cuenta entre las tres naciones con más buques armados, tanques y personal militar, entre otras capacidades, según la compañía, con sede en Estados Unidos.

Venezuela tiene "la fuerza de David contra Goliat" para defenderse y buena parte de ese músculo radica en el mismo pueblo, dijo hace días su jefe de gobierno, Nicolás Maduro, aunque expertos e informes detallados de sus capacidades militares desalientan su esperanza de éxito a pesar del robustecimiento armamentista del país suramericano en los últimos 20 años.

Ejército grande, pero "débil"

La categoría más importante evaluada por Global Fire Power es el número de integrantes de las fuerzas armadas de cada país, sus reservistas e incluso de grupos paramilitares, un renglón identificado como "manpower" o mano de obra para labores de seguridad y defensa.

Con una población estimada de 31 millones de personas, Venezuela cuenta con un estimado de 109,000 integrantes “activos” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unos 8,000 reservistas y 220,000 paramilitares, más del doble de su mano de obra militar formal, reza el informe.

Otro balance del International Institute for Strategic Studies o Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS en inglés), asegura que Venezuela tiene 123,000 soldados activos.

El Ejército (63,000) y la Guardia Nacional Bolivariana (23,000) aportan la mayor cifra de uniformados en las fuerzas armadas venezolanas, que se suman a unos 25,500 miembros de la Armada y 11,500 de las fuerzas aéreas, de acuerdo con IISS.

El informe de Global Fire Power asegura que, en casos como el de Venezuela, se incluyen números "estimados" por no estar "disponibles" cifras precisas de manera oficial.



Opositores del chavismo y expertos independientes han advertido sobre la opacidad de las cifras de recursos y fuerzas militares en Venezuela desde el ascenso al poder en febrero de 1999 de Hugo Chávez, un teniente coronel del Ejército que, sin éxito, había intentado derrocar en 1992 al presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. En 1998, ganó la elección presidencial y gobernó por 13 años hasta su muerte por un cáncer de colon que se trató en su país y en Cuba.

Las compras y la capacidad operacional de las fuerzas armadas venezolanas son consideradas un secreto de Estado para el chavismo, según han remarcado por años Chávez, Maduro y sus principales voceros políticos, como el ministro del Interior Diosdado Cabello.

Douglas Farah, presidente de la firma IBI Consultants, especialista en temas de seguridad para América Latina, consideró que el Ejército venezolano "es sumamente débil".

Advirtió que su equipamiento carece de mantenimiento frecuente por falta de recursos y que además ha sido desarrollado como un componente "para proteger al régimen de Maduro".

Las probabilidades de victoria de las tropas venezolanas contra las estadounidenses "son pocas" porque no son parte de unas fuerzas armadas con tantos recursos, entrenamiento, experiencia, ni "interés" en mantener su profesionalización, como las estadounidenses, valoró Farah.



Citó como ejemplo la altísima cantidad de generales venezolanos activos, unos 2,000, para una tropa superior a los 120,000 hombres y mujeres, mientras fuerzas militares como Estados Unidos tienen 500 oficiales del más alto rango para comandar 1.6 millones de efectivos militares.

El especialista remarcó que el gobierno de Maduro tiene "la gran ventaja" de estar dentro de un país "muy grande", un territorio que Estados Unidos no está en capacidad de ocupar.

"Estados Unidos solo podría ocupar Caracas o algunos de los puertos y aeropuertos más importantes. Ocupar todo el territorio sería una operación gigantesca, no estamos preparados para eso", dijo, entreviendo la posible intervención de guerrillas a favor de Maduro.

Milicia, insurgencia, conflicto prolongado, armas en manos de civiles

La Milicia, creada hace 20 años por Chávez y que pasó a ser el quinto componente de las fuerzas armadas venezolanas, junto al Ejército, Guardia Nacional, Aviación y la Armada, es el pulmón del llamado "escudo" popular que han prometido jerarcas del poder político en Caracas.

Está integrada por "millones" de ciudadanos, de acuerdo con cifras oficiales de las cuales dudan grupos opositores que dicen haber ganado ampliamente la elección presidencial de 2024.

Maduro y altos responsables de las fuerzas armadas, como su ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, han revelado a cuentagotas en sus intervenciones públicas algunas precisiones de la suficiencia militar de Venezuela, entre ellas su patrimonio humano.

El gobernante dijo haber activado en septiembre a 8.2 millones de inscritos en las milicias, que son parte de lo que llamó un "sistema defensivo nacional" ante las "amenazas" por el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el sur del Caribe frente a las costas de Venezuela.

Maduro indicó que ya contaba antes de las tensiones recientes con la administración del presidente Donald Trump con una "base poderosa" de 4.5 millones de milicianos distribuidos en "unidades comunales" y "bases populares de defensa" en miles de comunidades del país.

Venezuela se ubica en el puesto 12 de los países con mayor número de fuerzas paramilitares, siendo superada por Bangladesh (6.8 millones), India (2.5 millones), Cuba (1.1 millones) y China (625,000), y al nivel de Rusia (250,000) e Irán (220,000), según el índice de Globe Fire Power.

La firma señala que 15.6 millones de venezolanos estarían "disponibles" teóricamente para pertenecer a sus fuerzas armadas y, de ellos, 12.8 millones están "aptos para el servicio".

Una de las principales fortalezas de los grupos armados en Venezuela es su potencial para "convertirse en una insurgencia" si ocurriese una intervención militar de Estados Unidos, opinó Geoff Ramsey, asesor principal no residente del centro de estudios The Atlantic Council.

A su juicio, militares "leales" a Maduro, milicianos y grupos civiles afines conocidos como "colectivos" conformarían una "constelación de actores armados" que defenderían al chavismo en el caso de un enfrentamiento bélico directo entre Estados Unidos y Venezuela.

El analista estadounidense no descartó que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se sumen a la defensa del gobierno de Maduro si es atacado.



"Hay una posibilidad de que un ataque estadounidense en territorio venezolano pueda provocar un conflicto interno prolongado. Es la fortaleza que tiene Maduro en este momento: la narrativa de que Venezuela puede convertirse en otro Libia o un país donde la intervención militar extranjera ha contribuido al caos y a la violencia", afirmó Ramsey a Univisión Noticias.

Ramsey consideró que una debilidad de Maduro es que "la mayoría de integrantes de la Fuerza Armada votaron por un cambio democrático" en 2024, si bien el Consejo Nacional Electoral, presidido por un exdiputado del partido de gobierno, otorgó la victoria al candidato chavista.

"Los rangos medios y bajos, en el Ejército, también sufren de la crisis política y económica, también podemos asumir que estarían de acuerdo con una transición", apuntó. "Hasta ahora, no hemos visto evidencia de que pueda haber una conspiración en marcha", añadió, sin embargo.

El ministro Cabello, también exvicepresidente del gobierno de Chávez, dijo este mes que el oficialismo decidió poner las armas del Estado "en manos del pueblo" durante lo que denominó una "operación de resistencia activa prolongada" ante el "asedio" estadounidense.

Medios de comunicación estatales han mostrado desde agosto a cientos de venezolanos inscribiéndose en la milicia, portando armas largas y recibiendo adiestramiento militar.

El presidente Trump se burló el mes pasado en sus redes sociales de esa milicia, mostrando el video de una mujer venezolana con sobrepeso entrenando con fusil bajo la mirada y guía de agentes de las fuerzas armadas. “¡Una amenaza muy seria!”, ironizó.

Poderío ruso y chino en el papel

El poderío aéreo y terrestre de Venezuela lleva mayoritariamente grabado el sello de origen de Rusia, considerado por Caracas como un socio estratégico durante los gobiernos de Chávez y Maduro, y a quien el fundador del chavismo compró miles de millones de dólares en armas.

Chávez inició en 2005 una inédita, hermética y masiva compra de armamentos, municiones, blindados, aeronaves y sistemas antiaéreos de fabricación rusa, en medio de constantes denuncias sobre una presunta conspiración militar extranjera en su contra.

Venezuela dijo haber comprado antes del gobierno de Maduro unos 100,000 fusiles rusos AK-103, 24 aviones caza Su-30Mk2 y decenas de helicópteros Mi. Según Global Fire Power, la Aviación venezolana tiene 48 helicópteros y unos pocos F-16 estadounidenses operativos.

Venezuela sobrevoló dos caza estadounidenses en septiembre en el Caribe cerca del buque USS Jason Dunham, una maniobra descrita por Washington como “altamente provocadora”.

Rusia y China eran los únicos proveedores de armas a Venezuela, al menos hasta 2021, según la ONG Control Ciudadano, cuya presidenta, Rocío San Miguel, fue detenida en 2024 por el gobierno bajo acusaciones de formar parte de una conspiración cívico militar. La Fuerza Armada informó en julio pasado que lanzó un misil antibuque CM-90, hecho en Irán.

Los gobiernos de Chávez y Maduro se alejaron de proveedores de material bélico del mundo occidental, como Estados Unidos y Francia, y confió sus compras y asesorías en materia de defensa a naciones que el chavismo considera sus aliados ideológicos, incluida Cuba.

Global Fire Power lleva registros de unos 103 tanques listos para el combate en Venezuela, entre los cuales están incluidos tanques rusos tipo T-72B1. La prensa también reportó que Moscú despachó a partir de 2011 a su socio suramericano 123 transportes blindados de tropas BMP-3, con modelos de combate de infantería, puesto de comando y recuperador.



Parte del capital militar terrestre de Venezuela también incluye 82 tanques AMX-30B y 4 tanques recuperadores AMX-30D comprados hace más de medio siglo al fabricante francés GIAT, hoy Nexter, actualmente recuperados y modernizados por el Ejército venezolano, según datos de Edefa, un grupo especializado en defensa para mercados mundiales de habla hispana.

El Ministerio de Defensa de Venezuela comunicó este año la recuperación de 87 tanques ligeros FV101 Scorpion C90, de fabricación británica, y 60 blindados estadounidenses Dragoon 300.

Los planes de mantenimiento también incluyeron a docenas de camiones tácticos chinos Beiben North Benz 2629 6x6, vehículos tácticos Iveco/Fiat 40-10WM 4x4, versión ambulancia, y camionetas militarizadas Toyota Hilux 4x4, según reportes de junio del Grupo Edefa.

La Armada venezolana tiene operativa una fragata clase Mariscal Sucre, fabricada en Italia; un submarino alemán tipo 209; y 9 buques patrulleros, de acuerdo con los informes del IISS. Según Global Fire Power, Venezuela contaría con 25 patrulleros de costa afuera.

El sistema de defensa antiaérea de Venezuela es otro de sus puntos fuertes. El mismo Maduro aseguró hace una semana que su gobierno tiene 5,000 misiles antiaéreos rusos Igla-S distribuidos en montañas, pueblos y ciudades de toda Venezuela.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S”, expresó Maduro en un acto público, junto a militares.

Ramsey, de The Atlantic Council, calificó el sistema antiaéreo disponible en Venezuela como avanzado, "por lo menos en papel".

"Pero hay un debate sobre qué tan deteriorados están esos sistemas", comentó, anticipando que las posiciones de esos sistemas serían atacadas de inicio por Estados Unidos.

Se preguntó si Estados Unidos golpearía no solo campamentos de guerrillas y pistas clandestinas para transporte de narcóticos, sino además objetivos de las fuerzas armadas.