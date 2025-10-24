Cuál es la estrategia de Trump en Venezuela con el nuevo despliegue de la Armada en el Caribe

Las tensiones entre EEUU y Venezuela, que venían en un lento pero sostenido proceso de crecimiento, dieron un salto este viernes con el anuncio del envío al mar Caribe del portaviones nuclear USS Gerald R. Ford para "desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y combatir el narcoterrorismo en defensa de la Patria", dijo el Pentágono en un comunicado.

El envío del portaviones y del "grupo de combate", integrado por su contingente aéreo y varias embarcaciones de menor tamaño, es una expansión masiva del poder de fuego estadounidense en la región, donde EEUU ha realizado hasta la mañana del viernes ataques mortales contra diez embarcaciones que, asegura, transportaban drogas y que han dejado 40 muertos.

Mientras tanto, la retórica que sale de Washington y Caracas se vuelve más agria. Y ha involucrado a la vecina Colombia, cuyo presidente, el izquierdista Gustavo Petro, ha denunciado lo que describe como el "asesinato" de un pescador colombiano en uno de esos ataques.

Al ampliarse el teatro de operaciones de esa fuerza naval en el Caribe con ataques contra botes cerca de aguas colombianas y en el océano Pacífico, que han afectado a ciudadanos de ambos países, Venezuela pareció salirse del foco.

Pero este jueves, el presidente Donald Trump ratificó que las operaciones antidrogas contra lo que llama grupos “narcoterroristas”, al frente de los cuales está el presidente venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con la Casa Blanca, tiene como objetivo acabar con la amenaza a la seguridad nacional que asegura que representan.

“No estamos contentos con Venezuela por muchas razones. Las drogas son una de ellas, pero también porque han estado enviando prisioneros a nuestro país durante años bajo la administración de Biden”, dijo Trump en una rueda de prensa en la que además asomó la posibilidad de realizar operaciones en tierra.

"No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra", dijo. "Creo que solo estamos matando a quienes traen drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Los vamos a matar, ya sabes, van a estar muertos", aseguró el presidente en unas declaraciones que muchos creen que trascienden la peculiar operación antinarcóticos y que tiene en la mira a Maduro y su permanencia en el poder.

Video “Vamos a matarlos”: Trump dice que no necesita al Congreso para declarar la guerra al narcotráfico

"Muchas tácticas en busca de un plan" para Venezuela

Muchos se preguntan qué busca la Casa Blanca con este despliegue de fuerzas en aguas caribeñas (cerca de un 8% de su flota, según datos de algunos medios) y si lo que se está viendo es solo un teatro político para reforzar el discurso duro de Trump contra gobiernos de izquierda para satisfacer a una parte de su base, a pesar de que en el proceso enajene a la otra que rechaza que EEUU viva metido en conflictos en todo el mundo, algo que él prometió en campaña que no haría.

“Lo que yo veo son muchas tácticas en la búsqueda de un plan”, dijo a Univision Noticias Juan González, quien como director principal en el Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio durante el gobierno de Joe Biden se encargó de manejar negociaciones con Venezuela.

“Hay muchas contradicciones, porque, a la vez, la administración está tratando de quitarle estatus de protección temporal a los venezolanos en el país, algo que se les dio durante la administration Biden. Estamos deportando a venezolanos violando sus derechos al debido proceso y, a la vez, están aprobando licencias a compañías petroleras (en Venezuela). Tiene un acuerdo de migración, pero también tiene despliegues. Este despliegue militar entonces no se entiende muy bien. ¿Cuál es el fin de esta administración en cuanto al futuro de Venezuela?", se pregunta González.

¿Y la promesa de Trump de no meter a EEUU en nuevas guerras?

El presidente Trump hizo campaña criticando la costumbre de EEUU de involucrarse en "guerras interminables", pero la mayoría de los republicanos en el Congreso parecen tener poco interés en detener la expansión de sus operaciones militares cerca de Venezuela, y algunos de ellos respaldan sacar del poder a Maduro, incluso por vías violentas (aunque el presidente no haya dicho expresamente que esa sea la intención).

"Es importante liberar a Venezuela del narcotraficante ilegítimo que básicamente está destruyendo esa nación, porque eso es un cáncer en Latinoamérica", dijo el senador republicano por Ohio Bernie Moreno, citado por la publicación Semafor.

Moreno no cree que una intervención militar en el terreno pueda derivar en un conflicto de largo plazo, de esas “guerra interminables” que Trump ha criticado, porque “se desescalará muy rápidamente, porque ese régimen ilegítimo se irá muy, muy rápido, probablemente en cuestión de días".



Ese escenario de una eventual "operación quirúrgica" que capturaría o eliminaría a Maduro y la cúpula venezolana gobernante es el que defienden muchos, incluyendo algunos políticos venezolanos en el exilio y dentro del país, como la recién galardonada con el premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Quienes respaldan la tesis estiman que la falta de apoyo popular de Maduro facilitará la transición a un gobierno encabezado por Edmundo González Urrutia, el candidato de la plataforma de oposición que, de acuerdo con observadores y el conteo de actas independientes, ganó las elecciones de junio de 2024, que fueron desconocidas por el gobierno venezolano.

“No veo una estrategia bastante coherente por parte de la administración. Y eso es lo que preocupa, no porque tal vez ellos no entienden las implicaciones o los impactos de segunda y tercera orden de una invasión", aseguró González, para quien "hay mucha improvisación".

"Trump no es un tonto, y yo creo que al fin y al cabo no quiere tener activos militares dentro del país, porque él sabe que eso es muy impopular en su base, pero ellos van a ir escalando un poco. Aquí el peligro es que nosotros entremos sin un plan dentro de Venezuela. Han existido ejemplos alrededor del mundo, en Irak, en Afganistán, en otras partes del mundo, en donde Estados Unidos, se ha metido en un país sin pensarlo bien. Y eso sería un peligro dentro de Venezuela".

Venezuela: "No es un tema de drogas sino político"

“Aquí lo que hay no es el tema de las drogas sino un tema político, se quiere buscar un cambio de régimen en Venezuela”, aseguró a Univision Noticias, José Luís Ramírez, un exdiplomático colombiano radicado en Washington y quien trabajó en la embajada colombiana en Venezuela.

“Como en las obras de teatro, hay una ambientación. Pero no creo que sea solo de utilería. No creo que se despliegue una fuerza de este carácter para ejercer una presión y que luego no pase nada. Sería un triunfo para el dictador Maduro”, explicó Ramírez, quien cree que va a haber una acción militar estadounidense en Venezuela, aunque no considera que vaya a llegar a ser una invasión.

El anuncio del envío del grupo de combate del portaviones USS Gerald R. Ford parece reforzar esa línea de argumentación, dado el elevado costo que implica desplazarlo de su actual ubicación en aguas de Croacia, en el mar Mediterráneo y mantenerlo estacionado en el Caribe junto al resto del destacamento naval estadounidense en la zona.

"Sería un triunfo para un dictador sanguinario como Maduro que se haya desplegado toda esa cantidad de fuerza, entre el 8% y el 12% de la fuerza naval de EEUU, y no creo que eso se lo pueda permitir el gobierno de EEUU. El presidente Trump está acostumbrado a presentar resultados; así lo hizo en Irán, y aunque no haya sucedido lo que él dice que sucedió, lo presentó como un triunfo".

Ramírez considera que a la Casa Blanca la interesa "poder demostrar que se actuó de manera fuerte contra la droga en Venezuela y además se sacó del poder al dictador Maduro".