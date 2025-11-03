Trump parece descartar una guerra inminente con Venezuela, pero afirma que los días de Maduro están contados

Video Especial Nicolás Maduro, en la mira | análisis de la presión de EEUU contra el régimen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó los temores de una guerra inminente con Venezuela, pero aseguró en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de ese país están contados.

"Lo dudo. No lo creo", respondió Trump en su entrevista con el programa '60 Minutes' de CBS, cuando le preguntaron si EEUU entraría en guerra con Venezuela. Pero cuando le preguntaron si creía que Maduro tendría los días contados como presidente, respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Nicolás Maduro ha sido acusado de narcotráfico en Estados Unidos y Washington ofrece una recompensa de $ 50 millones por información que conduzca a su arresto.

El líder venezolano acusa a Trump de estar usando el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo de esa nación sudamericana.

“Puedo decir que la narrativa que ha elegido el poder estadounidense contra la Venezuela digna, pacífica y bolivariana, es una narrativa extravagante, mentirosa y además calumniosa, con la dignidad de un pueblo decente, trabajador”, declaró Maduro el viernes durante la clausura de un evento en Caracas.

“La verdad es que Venezuela es inocente y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo”, agregó.



EEUU, por su parte, ha enviado militares y navíos al Caribe, en donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas narcolanchas, causando decenas de muertes, sin presentar evidencia sólida que demuestre sus afirmaciones. Pero incluso si se tratara de traficantes conocidos, expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Al menos 65 personas han sido asesinadas en más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre. El más reciente del que se tenga información ocurrió apenas el pasado sábado.

Reportes de los medios Wall Street Journal y Miami Herald indicaron la semana pasada que Washington planeaba ataques directos contra instalaciones militares en Venezuela como parte de su guerra contra el “narcoterrorismo”, pero Trump inicialmente también pareció negarlo, aunque sin descartar la idea por completo.

“No diría que haría eso”, declaró. “No les voy a decir qué voy a hacer con Venezuela”.

Con información de AFP y AP.