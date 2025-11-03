Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump parece descartar una guerra inminente con Venezuela, pero afirma que los días de Maduro están contados

Nicolás Maduro ha sido acusado de narcotráfico en EEUU, que ofrece una recompensa de $ 50 millones por información que conduzca a su arresto. El líder venezolano acusa a Trump de estar usando el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo de la nación sudamericana.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Especial Nicolás Maduro, en la mira | análisis de la presión de EEUU contra el régimen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó los temores de una guerra inminente con Venezuela, pero aseguró en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de ese país están contados.

"Lo dudo. No lo creo", respondió Trump en su entrevista con el programa '60 Minutes' de CBS, cuando le preguntaron si EEUU entraría en guerra con Venezuela. Pero cuando le preguntaron si creía que Maduro tendría los días contados como presidente, respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

PUBLICIDAD

Nicolás Maduro ha sido acusado de narcotráfico en Estados Unidos y Washington ofrece una recompensa de $ 50 millones por información que conduzca a su arresto.

El líder venezolano acusa a Trump de estar usando el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo de esa nación sudamericana.

Más sobre Donald Trump

Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema
5 mins

Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema

Política
¿Enfrentan los cristianos de Nigeria una "amenaza existencial" como afirma Trump?
4 mins

¿Enfrentan los cristianos de Nigeria una "amenaza existencial" como afirma Trump?

Política
Mamdani, Cuomo y el largo brazo de Trump en las elecciones para la alcaldía de Nueva York
8 mins

Mamdani, Cuomo y el largo brazo de Trump en las elecciones para la alcaldía de Nueva York

Política
SNAP: Millones de estadounidenses enfrentan una posible crisis alimentaria
4 mins

SNAP: Millones de estadounidenses enfrentan una posible crisis alimentaria

Política
Open enrollment: A partir de este sábado millones enfrentan alzas en seguros de salud
5 mins

Open enrollment: A partir de este sábado millones enfrentan alzas en seguros de salud

Política
La tregua entre Trump y Xi Jinping refleja cómo a EEUU se le complica doblegar a China
5 mins

La tregua entre Trump y Xi Jinping refleja cómo a EEUU se le complica doblegar a China

Política
Trump urge al Senado a usar la "opción nuclear" para terminar con el cierre de gobierno
3 mins

Trump urge al Senado a usar la "opción nuclear" para terminar con el cierre de gobierno

Política
Demócratas exigen a Trump enfocarse en el cierre del gobierno y evitar que 22 millones vean sus primas de salud duplicarse
5 mins

Demócratas exigen a Trump enfocarse en el cierre del gobierno y evitar que 22 millones vean sus primas de salud duplicarse

Política
Trump reconoce y lamenta que la ley "no le permite" presentarse para un tercer mandato presidencial
0:38

Trump reconoce y lamenta que la ley "no le permite" presentarse para un tercer mandato presidencial

Política
Jueza decide sobre el uso de fondos de emergencia para cupones de comida
11 Historias
Liveblog

Jueza decide sobre el uso de fondos de emergencia para cupones de comida

Política

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

“Puedo decir que la narrativa que ha elegido el poder estadounidense contra la Venezuela digna, pacífica y bolivariana, es una narrativa extravagante, mentirosa y además calumniosa, con la dignidad de un pueblo decente, trabajador”, declaró Maduro el viernes durante la clausura de un evento en Caracas.

“La verdad es que Venezuela es inocente y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo”, agregó.

Notas Relacionadas

Cuál es la estrategia de Trump en Venezuela con el nuevo despliegue de la Armada en el Caribe

Cuál es la estrategia de Trump en Venezuela con el nuevo despliegue de la Armada en el Caribe

Política
7 min


EEUU, por su parte, ha enviado militares y navíos al Caribe, en donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas narcolanchas, causando decenas de muertes, sin presentar evidencia sólida que demuestre sus afirmaciones. Pero incluso si se tratara de traficantes conocidos, expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Al menos 65 personas han sido asesinadas en más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre. El más reciente del que se tenga información ocurrió apenas el pasado sábado.

Reportes de los medios Wall Street Journal y Miami Herald indicaron la semana pasada que Washington planeaba ataques directos contra instalaciones militares en Venezuela como parte de su guerra contra el “narcoterrorismo”, pero Trump inicialmente también pareció negarlo, aunque sin descartar la idea por completo.

PUBLICIDAD

“No diría que haría eso”, declaró. “No les voy a decir qué voy a hacer con Venezuela”.

Con información de AFP y AP.

Video EEUU ataca con un misil otra presunta ‘narcolancha’ en el Caribe: sus tres ocupantes murieron
Relacionados:
Donald TrumpNicolás MaduroVenezuelaCaribeMilitaresNarcotráfico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX