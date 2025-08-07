Gobierno de Trump duplica a $50 millones la recompensa por el arresto de Maduro, que Caracas califica de "patética"

Video Venezolano liberado del Cecot demanda al gobierno Trump: exige $1.3 millones por el trato que recibió

El gobierno de Donald Trump duplicó este jueves a $50 millones la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber "estrangulado la democracia".

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Bondi acusó al líder venezolano de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

El gobierno venezolano no tardó en reaccionar al anuncio de la Casa Blanca.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", respondió el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje en Telegram.

EEUU y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas oficialmente desde el primer mandato de Trump. Sin embargo, ambos negociaron el mes pasado para lograr la salida de diez estadounidenses encarcelados en Caracas, a cambio de que los más de 250 inmigrantes venezolanos encerrados en la "megacárcel" de El Salvador pudieran regresar a su país.

Poco después, la Casa Blanca dio marcha atrás y permitió a la petrolera estadounidense Chevron reanudar sus perforaciones en Venezuela, tras haber sido previamente bloqueadas por las sanciones estadounidenses.

EEUU asegura que Maduro "no escapará de la Justicia"

Bondi aseguró que la agencia antidrogas de EEUU (DEA) "ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas vinculadas" al propio líder chavista.

Es la "fuente principal de ingresos" para los cárteles con sede en Venezuela y México, agregó.

La fiscal afirmó que la cocaína suele estar mezclada con fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en EEUU.

El Departamento de Justicia "ha incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más", dijo.

PUBLICIDAD

"Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a $50 millones. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la Justicia y responderá por sus atroces crímenes", anunció.

La fiscal facilitó incluso un número de teléfono para recibir información con la que "llevar a este criminal ante la justicia".

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo en un comunicado que desde 2020 "Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder".

"Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello", añadió.

EEUU "no lo reconoce como presidente de Venezuela", insistió Rubio.

Venezuela dice que el anuncio sobre la recompensa de Maduro es "propaganda política"

Para el gobierno de Maduro, sin embargo, el anuncio sobre la recompensa es una "operación de propaganda política"

"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", afirmó el canciller Gil.

En 2020, EEUU acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció %15 millones por información que permitiera capturarlo.

El gobierno del demócrata Joe Biden aumentó después la cantidad a $25 millones.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización "terrorista" global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio, Rubio anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Caracas en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador, por el que también regresaron a su país los cientos de venezolanos que habían permanecido encerrados en el Cecot de San Salvador.

Antes, en enero, Maduro liberó a seis presos estadounidenses tras reunirse en Caracas con el enviado especial de Trump, Richard Grenell.

La hostilidad de Trump hacia Maduro se remonta a su primer mandato.

En 2019 el republicano reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, "presidente interino" de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.

La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.

Mira también: