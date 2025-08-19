Buques militares de EEUU en el Caribe y despliegue de milicianos en Venezuela: el nuevo pulso de fuerza entre Trump y Maduro

La tensión entre Washington y Caracas sigue en aumento con nuevos cruces de acusaciones tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico, a lo que Venezuela respondió con la disposición de millones de milicianos en el país para hacer frente a lo que considera una amenaza.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Donald Trump "ha sido muy claro y consecuente" respecto al gobierno de Nicolás Maduro, tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en aguas cerca de Venezuela.

PUBLICIDAD

"Está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia", agregó, a la vez que insistió en que Maduro “no es un presidente legítimo” y que su “régimen” es “un cartel del narcotráfico”.

Caracas respondió asegurando que las “amenazas y difamaciones” del gobierno estadounidense reflejan su clara “desesperación”.

“Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”, se lee en un comunicado difundido este martes.

"Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región (…). "Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano", agrega el texto.

Apenas horas antes, Maduro había anunciado el despliegue en todo el territorio venezolano de 4,5 millones de milicianos que forman parte de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana, tras reportes de la inminente llegada de tres destructores de la Marina estadounidense a los límites del mar territorial de Venezuela.

Estas acusaciones y acciones de uno y otro lado son apenas las más recientes muestras de la escalada de tensión entre ambos países.

PUBLICIDAD

Qué se sabe sobre el despliegue militar de EEUU frente a Venezuela

La cadena CNN reportó la semana pasada que EEUU había comenzado a desplegar a 4,000 agentes (principalmente marines) junto a aviones, barcos y lanzamisiles en aguas de la región sur del Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, citando a fuentes del gobierno.

Este lunes, la agencia Reuters publicó que tres destructores estadounidenses de misiles guiados Aegis llegarán a aguas internacionales frente a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas.

También se desplegarán varios aviones espías P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Además de operaciones de inteligencia y vigilancia, los recursos navales podrían utilizarse también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se llegara a tomar una decisión, según el reporte.

AP confirmó también la noticia gracias a un funcionario del Departamento de Defensa, que aseguró que los activos militares ya fueron asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico.

La fuente aseguró que los tres destructores (el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson) llegarán “pronto” a la zona, donde estarán desplegados “durante varios meses”.

Venezuela ordena el despliegue de millones de milicianos en su territorio frente a las acciones de EEUU

Maduro anunció el lunes el despliegue de millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de EEUU, aunque no mencionó ninguna acción específica por parte de Washington.

"El imperio se volvió loco y ha renovado sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela", aseguró. "Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Las milicias, integradas por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fueron creadas por el expresidente Hugo Chávez para incorporar voluntarios que pudieran asistir a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos. Después pasaron a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Aunque evitó referirse abiertamente a la nueva recompensa de EEUU por su arresto y al despliegue militar en aguas del Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de "refrito podrido" de amenazas.

"Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia", celebró Maduro.

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas".

"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo. "Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria", concluyó Maduro.

En 2020, durante la primera presidencia de Trump, Maduro fue acusado en un tribunal federal de Nueva York junto con varios aliados de cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

En ese entonces, el gobierno ofreció una recompensa de $15 millones de dólares por su arresto, que después fue aumentada a $25 millones durante el mandato de Joe Biden.

PUBLICIDAD

Vea también: