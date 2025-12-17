Ataques Estados Unidos mata otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta "narcolancha" "Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", dijo el comando.

El Comando Sur de los Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental en el que murieron cuatro personas.

"Bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en aguas internacionales", informó el comando a través de redes sociales.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", agrega la publicación.