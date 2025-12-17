Ataques

Estados Unidos mata otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta "narcolancha"

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", dijo el comando.

Univision picture
Video Protestas en Honduras mientras se sigue sin conocer el ganador de las elecciones

El Comando Sur de los Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental en el que murieron cuatro personas.

Más sobre Embarcación marina

El 'milagroso' rescate de tres marineros varados en una pequeña isla cuyo mensaje de “AYUDA” fue visto desde el cielo
4 mins

El 'milagroso' rescate de tres marineros varados en una pequeña isla cuyo mensaje de “AYUDA” fue visto desde el cielo

Estados Unidos
EEUU declara "fallecidos" a dos militares perdidos en el mar en una misión de incautación de armas iraníes
3 mins

EEUU declara "fallecidos" a dos militares perdidos en el mar en una misión de incautación de armas iraníes

Estados Unidos

"Bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en aguas internacionales", informó el comando a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", agrega la publicación.

En breve más información.

Relacionados:
AtaquesEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX