Cuba ¿Qué aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba por la falta de combustible en la isla? Tres aerolíneas canadienses han suspendido vuelos a Cuba en medio de la severa crisis de abastecimiento de combustibles que asola la isla, que llevó al gobierno comunista de La Habana a anunciar que los aviones no podrán repostar carburantes en el país.

Video Cuba enfrenta falta de combustible con medidas 'extremas' y la ayuda humanitaria de México

Dos aerolíneas canadienses más anunciaron que dejarán de volar a Cuba, una vez que el gobierno de La Habana no permitirá que los aviones no podrán repostar el carburante en sus aeropuertos, en medio de la s evera crisis de abastecimiento de combustibles que asola la isla.

Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas a Cuba.

Air Transat dijo que cancela todos los vuelos a Cuba hasta al menos el 30 de abril, "ante los rápidos acontecimientos de las últimas horas y el anuncio de las autoridades cubanas de una prevista escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de destino".

Según cómo evolucione la situación, los vuelos a Cuba podrían reanudarse a partir del 1 de mayo de 2026



Por su parte, WestJet anunció "una retirada ordenada de nuestras operaciones de invierno a Cuba" y dijo en un comunicado que también comenzaría a enviar aviones vacíos a Cuba —cargados con combustible adicional— para traer de regreso a los clientes.

La economía cubana atraviesa una de sus peores momentos en seis décadas, agravado por las amenazas del presidente estadounidense contra cualquier país que exporte petróleo a la isla.

Paralización económica

La gravedad de la situación obligó al gobierno cubano a anunciar una serie de medidas de racionamiento y recorte de todo tipo de actividades, para ahorrar combustible.

Las autoridades aeronáuticas cubanas enviaron un comunicado el domingo a las compañías y personal del sector, en el que indicaron que no habrá “combustible disponible” para las aeronaves en nueve aeropuertos de la isla, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, desde el martes hasta el 11 de marzo.

La última vez que una situación como esta se presentó, las aerolíneas recargaron en Bahamas, Republica Dominicana o México.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el efecto de la presión de EEUU, que amenaza con aranceles a quien venda combustible a Cuba. El gobierno cubano ya había perdido un pilar para su economía con la captura de Nicolás Maduro y la paralización de envíos de petróleo venezolano a la isla.

Distintas actividades han sido afectadas. Se suspendió hasta nuevo aviso la Feria Internacional del Libro de La Habana —prevista del 12 al 22 de febrero—, y se redujo el calendario deportivo del beisbol cubano.

Bancos como el Metropolitano recortaron su horario de funcionamiento a solo 4 horas y media en la semana, y se suspendió la venta de combustible en pesos cubanos. Solo se expenderá en dólares y con un límite de 20 litros por usuario.

Otras medidas generales fueron la reducción del transporte interprovincial, el espaciamiento de las salidas de los trenes y la limitación en la circulación de autobuses urbanos.

Ante la dura situación, el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum envió a la isla dos buques de su Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene, a la vez que continúa evaluando las vías diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo sin ser blanco de los aranceles de EEUU.

