Cuba ¿El gobierno de Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba antes de que termine el año?, esto reporta The Wall Street Journal De acuerdo con una investigación del diario, indica que fuentes familiarizadas con el tema, el gobierno de EEUU estaría buscando a personas dentro del gobierno cubano que ayuden a llegar a un acuerdo

Video Régimen de Cuba autoriza la libre importación de alimentos, medicinas y productos de aseo

De acuerdo con una investigación del diario The Wall Street Journal, titulada: "Estados Unidos busca activamente un cambio de régimen en Cuba para finales de año", señala que la administración de Donald Trump estaría buscando a personas dentro del gobierno cubano que ayuden a cerrar un acuerdo para sacar del poder al régimen actual, esto antes de que termine el año, según dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Aunque no existe un plan concreto para poner fin al régimen, Washington intensifica la presión económica y diplomática y busca interlocutores dentro del gobierno cubano dispuestos a negociar



Sin embargo, el diario indica que el gobierno cubano rechaza cualquier negociación bajo coerción y mantiene el control interno pese a la crisis económica y el descontento social.

Los funcionarios no tienen un plan concreto para acabar con el gobierno comunista que ha ostentado el poder en la isla caribeña durante casi siete décadas, pero consideran la captura de Maduro y las concesiones posteriores de sus aliados como un modelo y una advertencia para Cuba, según altos funcionarios estadounidenses

La advertencia de Trump

PUBLICIDAD

En su cuenta de Truth Social, el Presidente escribió el 11 de enero:

NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA - ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE



En un análisis, el diario destaca que esto es importante para Cuba, ya que el destino de la isla ha estado ligado desde hace tiempo al de Venezuela: el petróleo venezolano subsidiado ha sido un pilar de su economía desde poco después de que Hugo Chávez asumiera el poder en Venezuela en 1999.

Washington pretende debilitar al régimen cortando el suministro de ese petróleo, que ha mantenido a Cuba con vida, según altos funcionarios estadounidenses. Cuba podría quedarse sin petróleo en cuestión de semanas, lo que paralizaría la economía por completo, según economistas.

EEUU busca a personas cercanas al régimen cubano

La investigación señala que en reuniones con exiliados cubanos y grupos cívicos en Miami y Washington, se han concentrado en identificar a alguien dentro del gobierno actual que vea lo que está por venir y quiera llegar a un acuerdo, según dijo un funcionario estadounidense, algo similar a lo que ocurrió en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.

La redada del 3 de enero para capturar a Maduro contó con la ayuda de un agente del círculo íntimo del líder venezolano, según informaron funcionarios del gobierno. La operación militar estadounidense en Caracas mató a 32 soldados cubanos y agentes de inteligencia del equipo de seguridad de Maduro

¿Podría replicarse la intervención militar de Venezuela en Cuba?

The Wall Street Journal apunta que aunque Estados Unidos no ha amenazado públicamente con usar la fuerza militar en Cuba, los funcionarios de Trump dicen en privado que la incursión que extrajo a Maduro debería servir como una amenaza implícita para La Habana.

Trump y su círculo íntimo, muchos de los cuales tienen vínculos con Florida, consideran que el derrocamiento del régimen comunista cubano es la prueba decisiva de su estrategia de seguridad nacional para reconstruir el hemisferio, según funcionarios.

Un funcionario de la Casa Blanca, advierte que Cuba debería “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

PUBLICIDAD