México dejará de enviarle petróleo a Cuba, afirma Trump, y asegura que ya hablan con gobernantes de la isla
Sobre la situación en la isla, el presidente dijo que se trata de una nación "fallida" que no está recibiendo dinero.
Esta tarde, el presidente Donald Trump, habló sobre Cuba, y dijo que se trata de una "nación fallida", y aseguró que, México dejará de enviarles petróleo.
Durante la firma de algunas leyes en la ofician Oval, dijo:
“No están recibiendo dinero de Venezuela, y no están recibiendo dinero de ninguna parte, es una nación fallida. México dejará de enviarles petróleo".
Aseguró que, le gustaría ayudar a la gente que vino de Cuba.
"sabes, tenemos mucha gente que vino de Cuba, que fueron expulsados de Cuba o que huyeron de Cuba, vinieron en balsas, llegaron por aguas infestadas de tiburones, no sé cómo lo hicieron. Y eso fue hace muchos años, y muchos de ellos quieren volver, muchos quisieran por lo menos visitar a sus familiares, Pero estamos trabajando con los líderes cubanos”.