Noticias México dejará de enviarle petróleo a Cuba, afirma Trump, y asegura que ya hablan con gobernantes de la isla Sobre la situación en la isla, el presidente dijo que se trata de una nación "fallida" que no está recibiendo dinero.

Esta tarde, el presidente Donald Trump, habló sobre Cuba, y dijo que se trata de una "nación fallida", y aseguró que, México dejará de enviarles petróleo.

Durante la firma de algunas leyes en la ofician Oval, dijo:

“No están recibiendo dinero de Venezuela, y no están recibiendo dinero de ninguna parte, es una nación fallida. México dejará de enviarles petróleo".

Aseguró que, le gustaría ayudar a la gente que vino de Cuba.