Donald Trump Presidente de Cuba responde a Donald Trump: Miguel Díaz-Canel explica proceso para afianzar relación

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, respondió hoy 12 de enero de 2026 al mensaje de Donald Trump, en torno a una posible negociación con la isla, luego de que Estados Unidos de América (EUA) se hizo del control del petróleo de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el pasado domingo en su cuenta de Truth Social: "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, al hacer referencia a que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba.

¿Qué respondió Miguel Díaz-Canel a Trump?

En su cuenta de X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense y fijó postura en torno a un posible avance en las relaciones con Estados Unidos.

Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE.UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco in injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia. Miguel Díaz-Canel Bermúdez

En su mensaje en redes sociales, Díaz-Canel señaló que “el origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EEUU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”.

El mandatario cubano aseguró que existen acuerdos migratorios bilaterales que están vigentes y aseguró que “Cuba los cumple escrupulosamente”.