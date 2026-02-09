america latina

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible; cerca de 3,000 pasajeros quedan varados

La aerolínea canadiense más grande dijo que no se prevé que el combustible de aviación esté disponible comercialmente en los aeropuertos cubanos.

N+ Univision
Video Crisis de combustible en Cuba se agrava y el régimen culpa a Estados Unidos

Air Canada AC.TO anunció este lunes 9 de febrero de 2026 la suspensión de sus vuelos a Cuba, horas después de que La Habana informara que se estaba quedando sin combustible para aviones.

El anuncio ocurre en medio de que Estados Unidos reforzara su control sobre el suministro de petróleo a la isla.

Video ¿México desafía a Washington? Zarpa buque con 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba

La aerolínea canadiense más grande dijo en un comunicado que no se prevé que el combustible de aviación esté disponible comercialmente en los aeropuertos cubanos desde el martes 10 de febrero.

Según un A viso a las Misiones Aéreas (NOTAM) publicado el domingo, el déficit de combustible se extenderá del 10 de febrero al 11 de marzo. Esto a pesar que autoridades cubanas anunciaron que los viajes aéreos no se verían afectados inicialmente por un plan de racionamiento de combustible.

Video Crecen tensiones Cuba-EEUU tras mensaje de Díaz-Canel: “Cuba no está sola”

Por su parte, la Corporación de la Aviación Cubana (ECNA) publicó un comunicado, pero no mencionó la escasez de combustible ni las cancelaciones de los vuelos.

"Continuamos trabajando sin pausa para garantizar la seguridad, fluidez y orden del espacio aéreo, apoyando las operaciones aéreas y asegurando que la aviación en Cuba mantenga los niveles de confiabilidad que nos caracterizan", señaló.

